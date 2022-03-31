***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.03.2022 15:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-19122 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy ERG Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014456
BIST
15:252.242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 12,20
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.243
En Düşük
2.226
15:2514,6681
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0150
|Açılış
|: 14,6580
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6759
En Düşük
14,5922
15:2516,3112
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0429
|Açılış
|: 16,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2692
15:25911,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,11
|Açılış
|: 911,11
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler15:25
|TURGG
|216,70
|50.149.132
|% 10,00
|
|ULUSE
|113,30
|5.505.109
|% 10,00
|
|YKSLN
|7,22
|63.275.520
|% 9,89
|
|KUYAS
|5,67
|24.568.318
|% 9,88
|
|ASUZU
|73,60
|88.024.050
|% 8,24
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,20
|120.735.792
|% -7,95
|
|SANEL
|5,57
|790.883
|% -6,54
|
|SERVE
|19,00
|152.494
|% -4,52
|
|BALAT
|8,15
|95.418
|% -4,12
|
|THYAO
|32,68
|3.212.618.750
|% 1,55
|
|KRDMD
|15,18
|1.738.775.102
|% 1,54
|
|GARAN
|12,18
|1.644.375.528
|% -0,08
|
|SISE
|15,30
|989.365.344
|% 1,12
|
|KARSN
|5,56
|895.823.371
|% 4,71
|
|ODAS
|1,73
|354.263.579
|% 2,98
|
|KARSN
|5,56
|895.823.371
|% 4,71
|
|GARAN
|12,18
|1.644.375.528
|% -0,08
|
|YKBNK
|4,06
|546.035.879
|% -1,46
|
|ISFIN
|3,61
|431.713.304
|% 5,25
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6638
|14,6681
|% 0,10
|
|Euro
|16,2992
|16,3112
|% -0,26
|
|Sterlin
|19,1995
|19,2958
|% -0,00
|
|Frank
|15,8013
|15,8965
|% -0,08
|
|Riyal
|3,8986
|3,9181
|% 0,07
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|1,02
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|6.031
|6.122
|-6,00
|
|Tam
|6.003
|6.153
|-3,92
|
|Yarım
|2.902
|2.976
|-1,89
|
|Çeyrek
|1.455
|1.488
|-0,95
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,94
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,00
|
|B. Petrol
|105
|105
|-6,16
|