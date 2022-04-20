***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarizahnamenin 5.5. numaralı maddesindeki "Borsa Dışı Türev Araç ve Swap sözleşmelerine İlişkin Değerleme Esasları"nda yer alan "Libor" ifadesi "ilgili para birimlerine ait güncel piyasa faiz oranları" olarak değiştirilmesine ilişkin duyuru.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022512BIST