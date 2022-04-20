***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.04.2022 21:45
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahnamenin 5.5. numaralı maddesindeki "Borsa Dışı Türev Araç ve Swap sözleşmelerine İlişkin Değerleme Esasları"nda yer alan "Libor" ifadesi "ilgili para birimlerine ait güncel piyasa faiz oranları" olarak değiştirilmesine ilişkin duyuru.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022541
BIST
18:052.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,69
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
18:0514,6807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0306
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6858
En Düşük
14,6396
18:0515,9369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1209
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9570
En Düşük
15,8030
18:05922,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,21
|Açılış
|: 922,73
|
|Önceki Kapanış
|: 918,51
|
923,89
En Düşük
913,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|333,40
|118.602.323
|% 10,00
|
|MANAS
|27,38
|83.459.400
|% 9,96
|
|DAGI
|3,54
|50.885.072
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.616.766
|% 9,90
|
|NATEN
|69,15
|317.799.266
|% 9,67
|
|EDATA
|16,20
|57.910.558
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,75
|99.718.473
|% -9,84
|
|AVGYO
|3,12
|25.966.708
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,31
|896.095
|% -8,31
|
|PEGYO
|1,34
|57.960.614
|% -8,22
|
|THYAO
|38,86
|4.112.014.497
|% 0,26
|
|SISE
|18,16
|2.852.756.357
|% 1,06
|
|GARAN
|14,19
|2.602.326.670
|% 0,07
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|ODAS
|2,61
|1.206.489.327
|% 3,16
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,91
|969.782.621
|% 0,34
|
|TSKB
|2,00
|464.017.152
|% 0,00
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6643
|14,6807
|% 0,21
|
|Euro
|15,9220
|15,9369
|% 0,76
|
|Sterlin
|19,1064
|19,2023
|% 0,64
|
|Frank
|15,4000
|15,4928
|% 0,51
|
|Riyal
|3,8995
|3,9190
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|7,07
|
|Altın Gr.
|922
|922
|3,83
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,89
|0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,21
|