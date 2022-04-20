***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.04.2022 21:36
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahnamenin 5.5. numaralı maddesindeki "Borsa Dışı Türev Araç ve Swap sözleşmelerine İlişkin Değerleme Esasları"nda yer alan "Libor" ifadesi "ilgili para birimlerine ait güncel piyasa faiz oranları" olarak değiştirilmesine ilişkin duyuru.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022496
BIST
11:012.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 19,95
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.547
En Düşük
2.531
11:0114,6809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0096
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6864
En Düşük
14,6564
11:0116,0590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1271
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0718
En Düşük
15,8826
11:01920,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,37
|Açılış
|: 919,70
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
919,65
BIST En Aktif Hisseler11:01
|DAGHL
|23,32
|8.166.436
|% 10,00
|
|TRGYO
|7,81
|70.822.094
|% 8,17
|
|DESPC
|12,75
|14.441.466
|% 7,14
|
|CRFSA
|36,70
|40.659.259
|% 6,50
|
|PAGYO
|13,14
|977.186
|% 5,97
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|MANAS
|25,94
|32.498.140
|% -5,26
|
|HUNER
|3,20
|52.442.079
|% -5,04
|
|MEPET
|3,52
|2.644.685
|% -3,30
|
|AYEN
|16,74
|4.803.523
|% -2,96
|
|EKGYO
|3,06
|1.230.068.395
|% 5,15
|
|THYAO
|39,16
|1.016.872.449
|% 0,77
|
|ASELS
|28,36
|883.142.663
|% 1,79
|
|GARAN
|14,26
|620.920.449
|% 0,49
|
|SISE
|18,30
|512.686.391
|% 0,77
|
|EKGYO
|3,06
|1.230.068.395
|% 5,15
|
|ODAS
|2,57
|294.795.835
|% -1,53
|
|YKBNK
|5,34
|497.506.334
|% 0,56
|
|DOHOL
|3,87
|169.569.526
|% 0,78
|
|GARAN
|14,26
|620.920.449
|% 0,49
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6754
|14,6809
|% 0,07
|
|Euro
|16,0427
|16,0590
|% 0,80
|
|Sterlin
|19,1271
|19,2231
|% 0,07
|
|Frank
|15,4448
|15,5379
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9023
|3,9219
|% 0,06
|
|11:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|-8,43
|
|Altın Gr.
|920
|920
|-2,89
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,84
|-0,05
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,97
|