***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.04.2022 22:07
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
izahnamenin 5.5. numaralı maddesindeki "Borsa Dışı Türev Araç ve Swap sözleşmelerine İlişkin Değerleme Esasları"nda yer alan "Libor" ifadesi "ilgili para birimlerine ait güncel piyasa faiz oranları" olarak değiştirilmesine ilişkin duyuru.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022565
BIST
10:442.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 19,09
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.546
En Düşük
2.531
10:4414,6773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0060
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6864
En Düşük
14,6564
10:4416,0627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1308
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,0718
En Düşük
15,8826
10:44920,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,40
|Açılış
|: 920,78
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
919,65
BIST En Aktif Hisseler10:40
|DAGHL
|22,90
|6.217.187
|% 8,02
|
|TRGYO
|7,67
|52.953.907
|% 6,23
|
|ASUZU
|95,40
|23.360.877
|% 5,94
|
|DESPC
|12,59
|11.890.713
|% 5,80
|
|TUCLK
|14,32
|22.863.438
|% 5,53
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|HUNER
|3,22
|43.425.311
|% -4,45
|
|AVGYO
|3,01
|6.396.093
|% -3,53
|
|MANAS
|26,54
|23.205.776
|% -3,07
|
|MEPET
|3,54
|2.151.224
|% -2,75
|
|EKGYO
|3,03
|962.942.640
|% 4,12
|
|THYAO
|38,92
|697.066.513
|% 0,15
|
|GARAN
|14,24
|511.810.468
|% 0,35
|
|YKBNK
|5,35
|405.999.697
|% 0,75
|
|SASA
|68,15
|379.112.554
|% 2,40
|
|EKGYO
|3,03
|962.942.640
|% 4,12
|
|ODAS
|2,58
|223.381.211
|% -1,15
|
|YKBNK
|5,35
|405.999.697
|% 0,75
|
|DOHOL
|3,88
|163.842.396
|% 1,04
|
|VAKBN
|4,44
|160.006.945
|% 0,91
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6746
|14,6808
|% 0,06
|
|Euro
|16,0431
|16,0608
|% 0,81
|
|Sterlin
|19,1238
|19,2197
|% 0,05
|
|Frank
|15,4301
|15,5230
|% 0,16
|
|Riyal
|3,9014
|3,9210
|% 0,04
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,75
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,80
|11,82
|-0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,67
|