***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
18.05.2022 11:49
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.05.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-21361 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Eren Serbest (Döviz) Özel Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031095
BIST
13:262.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 11,46
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.408
En Düşük
2.385
13:2615,9503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0482
|Açılış
|: 15,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
13:2616,7864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0292
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
13:26932,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,54
|Açılış
|: 933,04
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler13:24
|ORCAY
|21,90
|86.254.750
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.753.763
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.620.508
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|10.099.991
|% 9,93
|
|GSRAY
|3,48
|80.650.548
|% 8,07
|
|UFUK
|37,02
|1.041.745
|% -8,55
|
|OYAYO
|8,29
|3.849.900
|% -5,90
|
|YBTAS
|19.100,00
|57.300
|% -5,51
|
|MNDRS
|3,38
|17.832.534
|% -5,06
|
|LKMNH
|17,60
|6.446.953
|% -4,76
|
|THYAO
|41,88
|2.294.039.625
|% -0,48
|
|SISE
|19,98
|911.918.475
|% 0,35
|
|SAHOL
|19,62
|685.163.783
|% 1,03
|
|GARAN
|15,01
|637.377.693
|% 0,27
|
|YKBNK
|4,31
|579.974.965
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,65
|417.573.295
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,31
|579.974.965
|% 1,17
|
|SKBNK
|1,18
|106.657.287
|% 0,85
|
|AKBNK
|7,99
|534.986.388
|% 1,78
|
|DOHOL
|3,75
|206.316.907
|% 0,81
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9403
|15,9462
|% 0,28
|
|Euro
|16,7727
|16,7820
|% 0,15
|
|Sterlin
|19,7509
|19,8500
|% -0,32
|
|Frank
|15,9541
|16,0502
|% 0,06
|
|Riyal
|4,2391
|4,2603
|% 0,26
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|4,41
|
|Altın Gr.
|933
|933
|4,69
|
|Cumhuriyet
|6.215
|6.309
|51,00
|
|Tam
|6.186
|6.345
|53,47
|
|Yarım
|2.990
|3.069
|25,86
|
|Çeyrek
|1.500
|1.535
|12,94
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,75
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,16
|0,08
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,11
|