***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.05.2022 14:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılma payı alım-satım valör değişikliğine ilişkin duyurudur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032328
BIST
14:472.388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 12,55
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
14:4716,3147
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,2389
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
14:4717,4027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1061
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
14:47972,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,75
|Açılış
|: 972,99
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler14:47
|DAGHL
|27,06
|5.088.804
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|537.001.841
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|54.073.234
|% 9,97
|
|ALKA
|39,34
|37.658.164
|% 9,95
|
|MZHLD
|57,45
|8.756.354
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|23.379.592
|% -9,96
|
|SELVA
|8,58
|25.266.247
|% -8,72
|
|NUGYO
|5,71
|45.785.417
|% -6,85
|
|SEYKM
|7,26
|29.304.603
|% -5,59
|
|DOGUB
|4,49
|22.507.020
|% -5,47
|
|SISE
|20,44
|1.916.319.293
|% 3,13
|
|THYAO
|41,92
|1.581.032.092
|% -0,57
|
|GARAN
|14,53
|1.339.144.883
|% -1,88
|
|ASELS
|23,64
|1.147.951.201
|% 2,52
|
|SAHOL
|19,75
|721.082.063
|% 0,25
|
|SISE
|20,44
|1.916.319.293
|% 3,13
|
|GARAN
|14,53
|1.339.144.883
|% -1,88
|
|EKGYO
|2,56
|221.537.675
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,35
|338.876.546
|% -0,68
|
|KARSN
|5,80
|371.717.369
|% -1,02
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3072
|16,3147
|% 1,49
|
|Euro
|17,3833
|17,4027
|% 0,61
|
|Sterlin
|20,3000
|20,4018
|% 0,90
|
|Frank
|16,8646
|16,9662
|% 1,03
|
|Riyal
|4,3340
|4,3557
|% 1,28
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.856
|-10,71
|
|Altın Gr.
|972
|972
|6,14
|
|Cumhuriyet
|6.477
|6.574
|67,00
|
|Tam
|6.444
|6.606
|66,26
|
|Yarım
|3.114
|3.196
|32,05
|
|Çeyrek
|1.562
|1.598
|16,02
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,81
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,12
|
Seans Raporu
14:47
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15:02VKFYO
Yüzde 4.93 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 959, 276 adet işlem
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15:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 37 artarak (% 0.66 ) 2, 650
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15:01XU100
Endeks 2, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 17, 629.00 milyon TL de
-
15:01KONKA
Yüzde 5.47 oranında artışla 22.36 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 520, 100 adet işlem
-
15:00AVGYO
Yüzde 7.28 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 621, 732 adet işlem