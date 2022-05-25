***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
25.05.2022 14:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılma payı alım-satım valör değişikliğine ilişkin duyurudur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032330
BIST
14:472.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 12,45
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.398
En Düşük
2.384
14:4716,3214
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,2456
|Açılış
|: 16,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0700
|
16,3543
En Düşük
16,0430
14:4717,4022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1056
|Açılış
|: 17,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2100
|
17,4668
En Düşük
17,2406
14:47972,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,74
|Açılış
|: 972,99
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
977,42
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler14:47
|DAGHL
|27,06
|5.088.831
|% 10,00
|
|ARCLK
|74,40
|537.008.091
|% 9,98
|
|GZNMI
|31,78
|54.073.679
|% 9,97
|
|MZHLD
|57,45
|8.789.043
|% 9,95
|
|ALKA
|39,34
|37.658.242
|% 9,95
|
|MEPET
|4,07
|23.461.207
|% -9,96
|
|NUGYO
|5,72
|46.098.143
|% -6,69
|
|DOGUB
|4,48
|22.516.366
|% -5,68
|
|SEYKM
|7,26
|29.424.876
|% -5,59
|
|SELVA
|8,89
|25.847.522
|% -5,43
|
|SISE
|20,50
|1.957.591.583
|% 3,43
|
|THYAO
|41,94
|1.589.469.903
|% -0,52
|
|GARAN
|14,53
|1.340.888.609
|% -1,88
|
|ASELS
|23,66
|1.154.871.888
|% 2,60
|
|SAHOL
|19,75
|723.521.042
|% 0,25
|
|SISE
|20,50
|1.957.591.583
|% 3,43
|
|GARAN
|14,53
|1.340.888.609
|% -1,88
|
|EKGYO
|2,56
|221.572.225
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,35
|339.420.935
|% -0,68
|
|KARSN
|5,80
|372.679.258
|% -1,02
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3092
|16,3214
|% 1,53
|
|Euro
|17,3836
|17,4022
|% 0,61
|
|Sterlin
|20,3046
|20,4064
|% 0,92
|
|Frank
|16,8640
|16,9656
|% 1,03
|
|Riyal
|4,3352
|4,3569
|% 1,31
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.855
|1.855
|-11,31
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,75
|
|Cumhuriyet
|6.469
|6.567
|60,00
|
|Tam
|6.443
|6.605
|65,15
|
|Yarım
|3.114
|3.195
|31,51
|
|Çeyrek
|1.562
|1.598
|15,76
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|112
|112
|1,00
|
Seans Raporu
14:47
daha fazla
-
15:02VKFYO
Yüzde 4.93 oranında artışla 5.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 959, 276 adet işlem
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15:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 37 artarak (% 0.66 ) 2, 650
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15:01XU100
Endeks 2, 388 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 17, 629.00 milyon TL de
-
15:01KONKA
Yüzde 5.47 oranında artışla 22.36 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 520, 100 adet işlem
-
15:00AVGYO
Yüzde 7.28 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 621, 732 adet işlem