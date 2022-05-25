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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

25.05.2022 14:50
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Katılma payı alım-satım valör değişikliğine ilişkin duyurudur



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032330


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ARCLK 74,40 537.008.091 % 9,98  
GZNMI 31,78 54.073.679 % 9,97  
MZHLD 57,45 8.789.043 % 9,95  
ALKA 39,34 37.658.242 % 9,95  
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Dolar 16,3092 16,3214 % 1,53  
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Riyal 4,3352 4,3569 % 1,31  
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14:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.855 -11,31  
Altın Gr. 973 973 6,75  
Cumhuriyet 6.469 6.567 60,00  
Tam 6.443 6.605 65,15  
Yarım 3.114 3.195 31,51  
Çeyrek 1.562 1.598 15,76  
Gümüş.Ons 21,77 21,80 -0,33  
Gümüş Gr. 11,41 11,43 -0,03  
B. Petrol 112 112 1,00  
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