***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.05.2022 11:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği hakkında duyuru - fon unvanına TL eklenmesi ve yönetim ücreti değişikliği.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033523
BIST
13:152.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,85
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
13:1516,4147
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0345
|Açılış
|: 16,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
13:1517,6293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0364
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5800
13:15976,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,51
|Açılış
|: 976,93
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler13:15
|MRGYO
|1,54
|20.159.314
|% 10,00
|
|SILVR
|14,13
|6.707.112
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.503.345
|% 9,93
|
|MZHLD
|73,20
|15.174.695
|% 9,91
|
|AKSA
|60,45
|235.170.945
|% 8,72
|
|KZBGY
|70,20
|23.166.468
|% -9,36
|
|AVGYO
|3,10
|19.734.099
|% -7,46
|
|AKFGY
|2,32
|175.198.578
|% -6,07
|
|ROYAL
|3,00
|91.335
|% -3,85
|
|TUREX
|12,28
|10.496.459
|% -3,61
|
|THYAO
|48,94
|3.858.678.677
|% -1,17
|
|TUPRS
|273,10
|1.289.399.333
|% 5,44
|
|SASA
|35,44
|1.264.117.837
|% 3,69
|
|GARAN
|14,62
|1.203.815.342
|% 1,74
|
|ASELS
|24,28
|965.754.559
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,71
|510.781.662
|% 0,74
|
|DOHOL
|4,00
|728.121.828
|% 1,27
|
|YKBNK
|4,62
|735.177.935
|% 1,54
|
|TSKB
|2,24
|329.377.949
|% 6,16
|
|SKBNK
|1,28
|149.518.751
|% 2,40
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4090
|16,4147
|% 0,21
|
|Euro
|17,6087
|17,6293
|% -0,21
|
|Sterlin
|20,6348
|20,7383
|% -0,14
|
|Frank
|17,0529
|17,1556
|% 0,08
|
|Riyal
|4,3655
|4,3874
|% 0,28
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-6,01
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.598
|3,00
|
|Tam
|6.472
|6.633
|5,43
|
|Yarım
|3.128
|3.209
|2,63
|
|Çeyrek
|1.569
|1.604
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|21,79
|21,82
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,06
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,95
|