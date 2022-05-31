***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
31.05.2022 11:41
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikliği hakkında duyuru - fon unvanına TL eklenmesi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033521
BIST
13:042.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 4,83
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.527
|
2.554
En Düşük
2.528
13:0416,4280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0478
|Açılış
|: 16,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3730
|
16,4373
En Düşük
16,3367
13:0417,6311
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0346
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,7259
En Düşük
17,5800
13:04977,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,21
|Açılış
|: 977,23
|
|Önceki Kapanış
|: 977,44
|
980,54
En Düşük
972,51
BIST En Aktif Hisseler13:04
|MRGYO
|1,54
|19.934.809
|% 10,00
|
|SILVR
|14,13
|6.676.733
|% 9,96
|
|OZRDN
|11,74
|2.492.802
|% 9,93
|
|MZHLD
|73,15
|14.880.208
|% 9,83
|
|OTTO
|38,74
|172.161
|% 9,44
|
|KZBGY
|70,00
|21.910.360
|% -9,62
|
|AVGYO
|3,08
|19.471.436
|% -8,06
|
|AKFGY
|2,32
|168.330.005
|% -6,07
|
|LIDFA
|8,70
|482.102
|% -5,13
|
|MNDRS
|3,27
|7.666.127
|% -3,54
|
|THYAO
|48,90
|3.800.257.875
|% -1,25
|
|TUPRS
|273,40
|1.267.289.226
|% 5,56
|
|SASA
|35,48
|1.234.074.562
|% 3,80
|
|GARAN
|14,65
|1.153.640.406
|% 1,95
|
|ASELS
|24,28
|940.468.831
|% 0,41
|
|EKGYO
|2,71
|507.451.867
|% 0,74
|
|DOHOL
|4,00
|715.013.284
|% 1,27
|
|YKBNK
|4,62
|705.337.301
|% 1,54
|
|TSKB
|2,23
|324.081.241
|% 5,69
|
|SKBNK
|1,27
|147.988.660
|% 1,60
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4187
|16,4280
|% 0,29
|
|Euro
|17,6124
|17,6311
|% -0,20
|
|Sterlin
|20,6325
|20,7360
|% -0,15
|
|Frank
|17,0469
|17,1496
|% 0,05
|
|Riyal
|4,3668
|4,3887
|% 0,31
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-5,28
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|6.504
|6.603
|8,00
|
|Tam
|6.467
|6.630
|2,08
|
|Yarım
|3.126
|3.207
|1,01
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|0,51
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,83
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,04
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,90
|