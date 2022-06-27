***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.06.2022 15:05
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-23221 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039403
BIST
15:022.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -23,03
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
15:0216,5288
En Yüksek
|Değişim
|: -2,11%
|| -0,3556
|Açılış
|: 16,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
15:0217,4836
En Yüksek
|Değişim
|: -1,93%
|| -0,3436
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
15:02972,00
En Yüksek
|Değişim
|: -2,03%
|| -20,10
|Açılış
|: 972,00
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler15:00
|SANEL
|7,92
|7.189.507
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.635.137
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.585.558
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.492.536
|% 9,87
|
|KRGYO
|6,91
|32.126.350
|% 9,68
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|DOAS
|81,20
|54.302.906
|% -4,53
|
|GSDHO
|3,92
|66.857.410
|% -4,39
|
|KGYO
|8,25
|22.965.312
|% -3,96
|
|THYAO
|49,72
|3.192.691.790
|% -1,05
|
|SISE
|21,90
|1.458.511.028
|% 0,64
|
|EREGL
|27,90
|1.080.296.343
|% 0,14
|
|ASELS
|23,80
|794.306.935
|% -3,09
|
|AKBNK
|8,54
|699.604.269
|% -2,62
|
|ODAS
|3,15
|362.001.046
|% -1,56
|
|YKBNK
|4,66
|466.906.656
|% -2,10
|
|AKBNK
|8,54
|699.604.269
|% -2,62
|
|EKGYO
|2,55
|189.290.183
|% -1,92
|
|SISE
|21,90
|1.458.511.028
|% 0,64
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5249
|16,5406
|% -2,04
|
|Euro
|17,4676
|17,4932
|% -1,87
|
|Sterlin
|20,1646
|20,2657
|% -2,37
|
|Frank
|17,1198
|17,2229
|% -2,44
|
|Riyal
|4,3813
|4,4032
|% -2,34
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|6,55
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-15,33
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.503
|6.616
|-246,00
|
|Yarım
|3.192
|3.236
|-120,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.618
|-60,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,43
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,80
|
Seans Raporu
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