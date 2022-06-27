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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama

27.06.2022 15:06
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama


***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-23221 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Katılım Serbest (TL) Fon İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039404


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