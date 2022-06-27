***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.06.2022 15:06
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.06.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-23221 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Katılım Serbest (TL) Fon İzahnamesi ve Yatırımcı Bilgi Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039404
BIST
14:552.527
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -27,18
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
14:5516,5523
En Yüksek
|Değişim
|: -1,97%
|| -0,3321
|Açılış
|: 16,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
14:5517,5099
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -0,3173
|Açılış
|: 17,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
14:55976,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -15,33
|Açılış
|: 976,78
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler14:55
|SANEL
|7,92
|7.173.667
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.628.207
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.585.558
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.487.365
|% 9,87
|
|KRGYO
|6,92
|31.846.473
|% 9,84
|
|SNKRN
|23,20
|2.148.946
|% -9,94
|
|UFUK
|66,45
|873.222
|% -6,93
|
|KGYO
|8,18
|21.965.133
|% -4,77
|
|DOAS
|81,10
|53.612.691
|% -4,64
|
|GSDHO
|3,93
|64.839.166
|% -4,15
|
|THYAO
|49,78
|3.153.708.538
|% -0,94
|
|SISE
|21,94
|1.431.521.234
|% 0,83
|
|EREGL
|27,92
|1.062.597.159
|% 0,22
|
|ASELS
|23,84
|782.794.867
|% -2,93
|
|AKBNK
|8,54
|672.337.542
|% -2,62
|
|ODAS
|3,16
|357.758.580
|% -1,25
|
|YKBNK
|4,66
|458.228.047
|% -2,10
|
|AKBNK
|8,54
|672.337.542
|% -2,62
|
|EKGYO
|2,55
|188.710.855
|% -1,92
|
|SISE
|21,94
|1.431.521.234
|% 0,83
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5226
|16,5523
|% -1,97
|
|Euro
|17,4734
|17,5099
|% -1,78
|
|Sterlin
|20,2388
|20,3403
|% -2,02
|
|Frank
|17,1793
|17,2828
|% -2,10
|
|Riyal
|4,3985
|4,4206
|% -1,95
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.834
|6,55
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-15,33
|
|Cumhuriyet
|6.581
|6.680
|-44,00
|
|Tam
|6.503
|6.616
|-246,00
|
|Yarım
|3.192
|3.236
|-120,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.618
|-60,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,43
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,80
|