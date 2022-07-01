***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
01.07.2022 13:44
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim ücreti değişikliğine ilişkin duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040640
BIST
15:022.438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 32,47
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
15:0216,7545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0561
|Açılış
|: 16,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
15:0217,4707
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0567
|Açılış
|: 17,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
15:02964,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -5,72
|Açılış
|: 964,21
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,34
BIST En Aktif Hisseler15:02
|ISSEN
|28,16
|58.644.095
|% 10,00
|
|KOZAL
|184,40
|1.081.178.932
|% 8,47
|
|OZKGY
|5,96
|32.328.221
|% 8,17
|
|OZKGY
|5,96
|32.328.221
|% 8,17
|
|HTTBT
|15,60
|46.206.373
|% 7,73
|
|RTALB
|7,08
|95.485.794
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|GLRYH
|3,25
|30.287.970
|% -4,69
|
|MRGYO
|1,57
|5.020.422
|% -4,27
|
|OYLUM
|2,80
|6.055.936
|% -3,78
|
|THYAO
|48,92
|3.704.348.365
|% 4,53
|
|SISE
|21,18
|1.222.157.477
|% -1,49
|
|KOZAL
|184,40
|1.081.178.932
|% 8,47
|
|EREGL
|27,14
|889.132.589
|% 0,00
|
|TUPRS
|268,50
|760.581.074
|% 1,51
|
|EKGYO
|2,65
|232.326.564
|% 0,38
|
|YKBNK
|4,35
|343.337.857
|% 0,46
|
|ODAS
|2,89
|225.911.291
|% 0,00
|
|THYAO
|48,92
|3.704.348.365
|% 4,53
|
|SISE
|21,18
|1.222.157.477
|% -1,49
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7444
|16,7545
|% 0,34
|
|Euro
|17,4491
|17,4707
|% -0,32
|
|Sterlin
|20,0972
|20,1980
|% -0,84
|
|Frank
|17,3612
|17,4658
|% -0,27
|
|Riyal
|4,4499
|4,4722
|% 0,33
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-18,53
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-6,02
|
|Cumhuriyet
|6.442
|6.539
|-52,00
|
|Tam
|6.442
|6.529
|-61,00
|
|Yarım
|3.153
|3.193
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.579
|1.596
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,68
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|-0,32
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,06
|