***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.07.2022 15:23
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-23577 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Yirmiyedinci Serbest (TL) Özel Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043046
BIST
15:212.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,24
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
15:2117,2501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0346
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
15:2117,5600
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0600
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7300
En Düşük
17,5550
15:21963,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,22
|Açılış
|: 963,93
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler15:21
|IZFAS
|2,47
|3.230.124
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.201.976
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.639.079
|% 9,94
|
|FONET
|13,89
|23.309.322
|% 9,63
|
|PSGYO
|9,77
|95.555.782
|% 9,28
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|176,00
|10.381.135
|% -5,53
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|OYAYO
|10,23
|6.797.762
|% -3,49
|
|DERIM
|5,84
|12.652.892
|% -3,47
|
|THYAO
|48,92
|2.611.068.661
|% 1,03
|
|SISE
|21,42
|865.819.153
|% 0,28
|
|EREGL
|26,18
|817.497.099
|% -1,80
|
|TUPRS
|239,60
|694.163.837
|% -2,12
|
|SASA
|41,08
|579.336.614
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,83
|474.576.333
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,34
|518.066.212
|% 3,58
|
|ODAS
|2,84
|273.143.484
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,11
|492.641.776
|% 2,53
|
|ISCTR
|4,55
|263.273.023
|% 2,48
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2107
|17,2501
|% 0,20
|
|Euro
|17,5500
|17,5600
|% -0,34
|
|Sterlin
|20,5397
|20,6427
|% 0,38
|
|Frank
|17,6275
|17,7337
|% -0,19
|
|Riyal
|4,5722
|4,5951
|% 0,00
|
|15:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|3,55
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,55
|
|Cumhuriyet
|6.484
|6.582
|-54,00
|
|Tam
|6.488
|6.576
|-32,00
|
|Yarım
|3.176
|3.215
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.607
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,12
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,06
|