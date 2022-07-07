***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
07.07.2022 15:23
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.07.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-23577 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Yirmisekizinci Serbest (TL) Özel Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043047
BIST
15:132.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 12,05
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
15:1317,2158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
15:1317,5957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0477
|Açılış
|: 17,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
15:13966,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,19
|Açılış
|: 966,90
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|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler15:11
|IZFAS
|2,47
|3.230.124
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.183.166
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.630.216
|% 9,94
|
|FONET
|13,91
|23.214.402
|% 9,79
|
|PSGYO
|9,77
|94.905.762
|% 9,28
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|175,00
|10.290.112
|% -6,07
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|OYAYO
|10,31
|6.735.990
|% -2,74
|
|DERIM
|5,89
|11.813.304
|% -2,64
|
|THYAO
|48,90
|2.589.963.553
|% 0,99
|
|SISE
|21,44
|857.970.299
|% 0,37
|
|EREGL
|26,18
|808.002.957
|% -1,80
|
|TUPRS
|239,90
|683.305.276
|% -2,00
|
|SASA
|41,08
|575.826.525
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,82
|465.897.713
|% 2,17
|
|YKBNK
|4,34
|467.867.253
|% 3,58
|
|ODAS
|2,86
|258.725.961
|% 3,25
|
|AKBNK
|8,12
|474.298.929
|% 2,65
|
|THYAO
|48,90
|2.589.963.553
|% 0,99
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1965
|17,2251
|% 0,06
|
|Euro
|17,5716
|17,5972
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,5840
|20,6872
|% 0,60
|
|Frank
|17,6628
|17,7692
|% 0,01
|
|Riyal
|4,5784
|4,6013
|% 0,14
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|2,99
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,14
|
|Cumhuriyet
|6.484
|6.582
|-54,00
|
|Tam
|6.484
|6.571
|-37,00
|
|Yarım
|3.173
|3.213
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.606
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,73
|10,75
|0,11
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,00
|