***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.07.2022 15:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon unvanlarına TL eklenmesi ile ilgili duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046989
BIST
15:142.508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 6,07
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
15:1417,6084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0488
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6084
En Düşük
17,4800
15:1417,9489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0196
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
15:14966,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,25
|Açılış
|: 966,48
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler15:12
|DOBUR
|46,20
|13.893.209
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.821.692
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|46.353.612
|% 9,98
|
|KLRHO
|13,80
|38.805.500
|% 9,96
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|GLRYH
|3,59
|120.317.366
|% -6,75
|
|KRSTL
|7,73
|113.932.758
|% -6,53
|
|KONYA
|1.245,00
|68.755.832
|% -5,40
|
|KZBGY
|77,80
|13.580.658
|% -4,38
|
|THYAO
|50,50
|2.516.053.371
|% -1,17
|
|SISE
|21,18
|1.409.965.055
|% 0,00
|
|EREGL
|28,00
|838.439.178
|% 1,08
|
|SASA
|42,62
|745.211.322
|% 1,91
|
|KCHOL
|35,24
|717.165.070
|% 1,21
|
|EKGYO
|2,97
|626.494.320
|% -1,66
|
|ODAS
|3,56
|458.413.040
|% 2,89
|
|SKBNK
|1,25
|151.832.573
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,54
|489.508.081
|% 0,22
|
|TSKB
|2,26
|208.075.965
|% 2,26
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5926
|17,5998
|% 0,23
|
|Euro
|17,9253
|17,9390
|% -0,16
|
|Sterlin
|20,9973
|21,1026
|% 0,02
|
|Frank
|18,0533
|18,1621
|% 0,05
|
|Riyal
|4,6670
|4,6904
|% 0,15
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-3,76
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|6.541
|6.640
|10,00
|
|Tam
|6.568
|6.617
|-14,00
|
|Yarım
|3.200
|3.233
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.605
|1.617
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,81
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,03
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,54
|