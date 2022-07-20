***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.07.2022 15:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon unvanlarına TL eklenmesi ile ilgili duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046990
BIST
15:142.508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 6,07
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.502
|
2.525
En Düşük
2.499
15:1417,6084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0488
|Açılış
|: 17,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6100
|
17,6084
En Düşük
17,4800
15:1417,9489
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0196
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
18,0673
En Düşük
17,9017
15:14966,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,15
|Açılış
|: 966,48
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
969,48
En Düşük
960,65
BIST En Aktif Hisseler15:14
|DOBUR
|46,20
|13.893.671
|% 10,00
|
|RHEAG
|1,98
|1.821.692
|% 10,00
|
|ATSYH
|58,30
|6.654.574
|% 10,00
|
|BOSSA
|11,78
|46.353.612
|% 9,98
|
|POLTK
|746,40
|24.261.157
|% 9,96
|
|RODRG
|19,05
|1.851.673
|% -7,07
|
|KRSTL
|7,69
|114.357.690
|% -7,01
|
|GLRYH
|3,60
|120.594.267
|% -6,49
|
|KONYA
|1.237,30
|69.254.904
|% -5,99
|
|CANTE
|53,25
|26.524.207
|% -4,31
|
|THYAO
|50,50
|2.517.256.465
|% -1,17
|
|SISE
|21,16
|1.414.015.276
|% -0,09
|
|EREGL
|27,96
|841.586.370
|% 0,94
|
|SASA
|42,62
|747.674.756
|% 1,91
|
|KCHOL
|35,22
|718.884.656
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,97
|626.833.761
|% -1,66
|
|ODAS
|3,56
|458.879.310
|% 2,89
|
|SKBNK
|1,25
|151.858.781
|% 5,93
|
|YKBNK
|4,54
|492.234.253
|% 0,22
|
|TSKB
|2,26
|208.092.724
|% 2,26
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5869
|17,6084
|% 0,28
|
|Euro
|17,9379
|17,9489
|% -0,11
|
|Sterlin
|20,9923
|21,0976
|% -0,01
|
|Frank
|18,0565
|18,1653
|% 0,07
|
|Riyal
|4,6668
|4,6902
|% 0,14
|
|15:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-3,02
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|9,00
|
|Tam
|6.570
|6.621
|-10,00
|
|Yarım
|3.201
|3.235
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.618
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,83
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,52
|