***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.08.2022 16:22
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Katılımcılara duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058113
BIST
16:283.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -18,50
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
16:2818,1630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0534
|Açılış
|: 18,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
16:2818,0220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0457
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
16:281.018,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,39
|Açılış
|: 1.018,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler16:24
|HKTM
|17,71
|3.289.296
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.481.090
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|221.427.002
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.432.644
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|CMBTN
|309,40
|47.908.033
|% -8,81
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|69,95
|8.997.328.191
|% 3,17
|
|ISCTR
|7,82
|4.201.375.151
|% -4,63
|
|YKBNK
|6,17
|3.549.906.527
|% -1,75
|
|AKBNK
|11,20
|3.045.477.855
|% -2,44
|
|GARAN
|23,62
|2.854.887.328
|% 2,34
|
|YKBNK
|6,17
|3.549.906.527
|% -1,75
|
|ISCTR
|7,82
|4.201.375.151
|% -4,63
|
|EKGYO
|3,92
|1.818.260.909
|% -1,26
|
|ALBRK
|2,37
|878.063.253
|% 3,49
|
|AKBNK
|11,20
|3.045.477.855
|% -2,44
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1549
|18,1633
|% 0,30
|
|Euro
|18,0169
|18,0311
|% -0,20
|
|Sterlin
|21,3163
|21,4233
|% -0,23
|
|Frank
|18,7174
|18,8301
|% 0,05
|
|Riyal
|4,8173
|4,8414
|% 0,18
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-4,13
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|0,66
|
|Cumhuriyet
|6.802
|6.905
|-13,00
|
|Tam
|6.833
|6.884
|-32,00
|
|Yarım
|3.329
|3.366
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.682
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|18,99
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,05
|
|B. Petrol
|100
|100
|-0,06
|