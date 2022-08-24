***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.08.2022 16:30
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.08.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-25299 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Haziran 2025 Serbest (Döviz-Avro) Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058123
BIST
16:193.106
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -15,77
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.085
16:1918,1644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0548
|Açılış
|: 18,2170
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,1677
En Düşük
18,0790
16:1918,0292
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0385
|Açılış
|: 18,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
18,0802
En Düşük
17,9977
16:191.018,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,60
|Açılış
|: 1.018,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.022,96
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler16:17
|HKTM
|17,71
|3.276.439
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|9.479.653
|% 9,99
|
|OBASE
|17,42
|220.861.479
|% 9,97
|
|DOGUB
|6,51
|31.429.389
|% 9,97
|
|UZERB
|43,00
|2.006.989
|% 9,97
|
|CMENT
|54,00
|1.379.754
|% -10,00
|
|COSMO
|32,52
|3.237.458
|% -9,97
|
|CMBTN
|312,90
|44.968.144
|% -7,78
|
|UFUK
|60,60
|510.706
|% -7,27
|
|EKIZ
|9,80
|445.894
|% -7,11
|
|THYAO
|70,10
|8.960.343.360
|% 3,39
|
|YKBNK
|6,17
|3.511.828.093
|% -1,75
|
|SISE
|25,24
|1.905.117.833
|% -1,48
|
|EKGYO
|3,92
|1.813.529.220
|% -1,26
|
|TUPRS
|345,70
|1.622.958.252
|% 1,41
|
|MOBTL
|2,01
|92.006.447
|% -1,47
|
|ODAS
|4,59
|190.013.421
|% -0,86
|
|HUNER
|3,37
|111.616.779
|% 2,43
|
|IHLGM
|0,85
|27.082.411
|% -1,16
|
|SEGYO
|1,26
|39.185.105
|% -1,56
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1558
|18,1625
|% 0,29
|
|Euro
|18,0218
|18,0290
|% -0,21
|
|Sterlin
|21,2984
|21,4052
|% -0,31
|
|Frank
|18,7043
|18,8170
|% -0,02
|
|Riyal
|4,8172
|4,8413
|% 0,18
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-4,19
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.019
|1,46
|
|Cumhuriyet
|6.795
|6.897
|-21,00
|
|Tam
|6.839
|6.890
|-26,00
|
|Yarım
|3.333
|3.368
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.684
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,99
|19,01
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,14
|11,15
|0,00
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,59
|