***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.08.2022 16:29
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.08.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-25299 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Ağustos 2024 Serbest (Döviz-ABD Doları) Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058121
BIST
17:483.141
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 80,63
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
17:4818,1751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0334
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
17:4818,1520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0602
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
17:481.025,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,23
|Açılış
|: 1.025,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler17:46
|VAKFN
|3,19
|289.887.594
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,18
|87.876.476
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|587.601.145
|% 10,00
|
|HALKB
|6,49
|1.522.044.058
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|493.574
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|709.753
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.449.331
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,90
|440.086.336
|% -7,23
|
|UZERB
|40,22
|651.362
|% -6,47
|
|OBASE
|16,37
|209.407.299
|% -6,03
|
|ISCTR
|7,89
|7.527.850.317
|% 4,78
|
|THYAO
|69,90
|6.554.879.895
|% 1,82
|
|YKBNK
|6,57
|4.894.174.117
|% 8,77
|
|AKBNK
|11,98
|4.798.904.113
|% 8,22
|
|GARAN
|25,76
|3.226.406.797
|% 9,99
|
|ISCTR
|7,89
|7.527.850.317
|% 4,78
|
|YKBNK
|6,57
|4.894.174.117
|% 8,77
|
|EKGYO
|3,85
|2.422.894.323
|% 1,32
|
|AKBNK
|11,98
|4.798.904.113
|% 8,22
|
|DOHOL
|5,37
|1.595.995.277
|% 8,92
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1650
|18,1713
|% 0,16
|
|Euro
|18,1394
|18,1582
|% 0,37
|
|Sterlin
|21,4526
|21,5602
|% 0,58
|
|Frank
|18,7926
|18,9058
|% 0,55
|
|Riyal
|4,8216
|4,8457
|% 0,20
|
|17:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|5,02
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|4,46
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.865
|6.920
|5,00
|
|Yarım
|3.345
|3.383
|2,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,16
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,22
|0,06
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,05
|
Seans Raporu
17:46
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem