***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.09.2022 17:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-25994 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Tekos Serbest (Döviz-Avro) Özel Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063131
BIST
17:123.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -29,25
|Açılış
|: 3.419
|
|Önceki Kapanış
|: 3.427
|
3.436
En Düşük
3.277
17:1218,2469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0029
|Açılış
|: 18,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,2690
En Düşük
18,2342
17:1218,2453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0519
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3114
En Düşük
18,1753
17:12999,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,77
|Açılış
|: 999,59
|
|Önceki Kapanış
|: 999,06
|
1.002,19
En Düşük
996,29
BIST En Aktif Hisseler17:11
|ASELS
|33,00
|5.716.563.622
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,33
|47.117.532
|% 9,99
|
|PAGYO
|23,12
|17.776.657
|% 9,99
|
|DESA
|31,72
|39.570.780
|% 9,99
|
|PENGD
|6,94
|74.018.945
|% 9,98
|
|ISCTR
|10,17
|1.319.007.883
|% -10,00
|
|ZRGYO
|4,32
|106.820.652
|% -10,00
|
|TSKB
|6,03
|70.995.614
|% -10,00
|
|SNPAM
|14,40
|581.013
|% -10,00
|
|QNBFL
|81,00
|150.606
|% -10,00
|
|KRDMD
|13,37
|7.333.141.425
|% -7,47
|
|ASELS
|33,00
|5.716.563.622
|% 10,00
|
|THYAO
|73,25
|4.940.988.262
|% 3,02
|
|AKBNK
|14,19
|3.262.992.417
|% -9,96
|
|EREGL
|30,60
|2.665.307.240
|% 0,33
|
|EKGYO
|4,47
|2.627.932.600
|% -7,26
|
|KRDMD
|13,37
|7.333.141.425
|% -7,47
|
|YKBNK
|7,86
|2.477.809.745
|% -9,97
|
|AKBNK
|14,19
|3.262.992.417
|% -9,96
|
|CEMAS
|1,44
|305.910.356
|% -2,04
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2337
|18,2474
|% -0,01
|
|Euro
|18,2279
|18,2505
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,0177
|21,1231
|% 0,51
|
|Frank
|18,8831
|18,9969
|% -0,08
|
|Riyal
|4,8359
|4,8601
|% -0,11
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|2,36
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|1,03
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|10,00
|
|Tam
|6.761
|6.816
|0,00
|
|Yarım
|3.294
|3.332
|0,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.666
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,61
|19,63
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,51
|0,14
|
|B. Petrol
|95,06
|95,06
|1,89
|
Seans Raporu
17:11
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17:26
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17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 24 kaybederek (% -0.69 ) 3, 038
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17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, KNFRT, PAGYO, PENGD, ARSAN, IEYHO, TUKAS, ASELS, PRDGS, KIMMR
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17:26
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