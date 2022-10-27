***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
27.10.2022 12:59
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.10.2022 tarih ve E-12233903-305.01.01-27728 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Yirmidokuzuncu Serbest (TL) Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074600
BIST
15:363.944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -32,27
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
15:3618,6149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
15:3618,6747
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0957
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5999
15:36993,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,84
|Açılış
|: 993,58
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler15:34
|FONET
|13,75
|136.519.457
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|LUKSK
|83,15
|28.038.020
|% 9,99
|
|DOBUR
|55,05
|17.971.504
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.159.782
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DOGUB
|9,59
|30.039.454
|% -6,80
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|THYAO
|99,35
|6.932.459.016
|% 0,56
|
|AKBNK
|15,37
|2.544.149.907
|% -2,60
|
|PETKM
|13,62
|2.063.694.266
|% 1,87
|
|SISE
|33,46
|2.022.704.419
|% -1,59
|
|EREGL
|30,20
|1.817.706.335
|% -1,95
|
|TSKB
|3,10
|891.824.909
|% 0,32
|
|EKGYO
|4,49
|1.253.507.619
|% -1,75
|
|SKBNK
|2,10
|363.674.516
|% 0,96
|
|AKBNK
|15,37
|2.544.149.907
|% -2,60
|
|PETKM
|13,62
|2.063.694.266
|% 1,87
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6099
|18,6147
|% 0,04
|
|Euro
|18,6638
|18,6758
|% -0,50
|
|Sterlin
|21,4680
|21,5757
|% -0,44
|
|Frank
|18,7112
|18,8239
|% -0,34
|
|Riyal
|4,9410
|4,9657
|% 0,18
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.658
|1.659
|-6,31
|
|Altın Gr.
|993
|994
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-48,00
|
|Tam
|6.672
|6.726
|-42,00
|
|Yarım
|3.251
|3.289
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.644
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,41
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,06
|
|B. Petrol
|94,36
|94,36
|0,57
|
Seans Raporu
15:34
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15:50OZRDN
Yüzde -5.59 oranında düşüşle 14.87 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 358, 854 adet işlem
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15:49KFEIN
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 25.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 287 adet işlem
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15:48XU100
Endeks 3, 940 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 91 altında . İşlem hacmi 47, 742.00 milyon TL de
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15:46HUNER
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 671, 901 adet işlem
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15:45DOGUB
Yüzde -6.41 oranında düşüşle 9.63 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 025, 047 adet işlem