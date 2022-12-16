***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.12.2022 15:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
fon yönetim ücreti değişikliğine ilişkin duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087964
BIST
15:335.228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 38,74
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
15:3318,6522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0086
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
15:3319,8217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
15:331.068,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,67
|Açılış
|: 1.068,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,54
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler15:33
|ARASE
|255,20
|25.155.064
|% 10,00
|
|BRKSN
|25,30
|8.624.666
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.591.968
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.635.766.570
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.509.135
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|163.872.336
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.026.342
|% -9,82
|
|EUREN
|14,39
|805.244.519
|% -9,61
|
|OZSUB
|24,04
|199.490.921
|% -9,01
|
|VAKBN
|12,31
|4.815.746.468
|% 7,32
|
|THYAO
|140,70
|4.412.859.324
|% 0,43
|
|YKBNK
|11,97
|4.265.258.490
|% 1,10
|
|AKBNK
|18,92
|3.672.969.337
|% 2,27
|
|EKGYO
|8,15
|3.547.918.811
|% 3,43
|
|EKGYO
|8,15
|3.547.918.811
|% 3,43
|
|VAKBN
|12,31
|4.815.746.468
|% 7,32
|
|SKBNK
|3,15
|1.187.650.346
|% 8,25
|
|YKBNK
|11,97
|4.265.258.490
|% 1,10
|
|TSKB
|4,94
|1.290.230.979
|% 6,47
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6429
|18,6522
|% 0,05
|
|Euro
|19,8134
|19,8217
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,6591
|22,7727
|% 0,10
|
|Frank
|19,9784
|20,0988
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,02
|
|15:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|7,63
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|3,90
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.294
|16,00
|
|Tam
|7.226
|7.273
|15,00
|
|Yarım
|3.499
|3.555
|7,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,68
|13,70
|-0,15
|
|B. Petrol
|79,47
|79,47
|-1,74
|
Seans Raporu
15:33
daha fazla
-
15:48ATEKS
Yüzde 7.91 oranında artışla 120.10 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 029 adet işlem
-
15:47AZTEK
Yüzde 5.84 oranında artışla 31.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 518, 976 adet işlem
-
15:46GSDDE
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.28 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 645, 475 adet işlem
-
15:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 82 artarak (% 0.34 ) 5, 589
-
15:45XU100
Endeks 5, 216 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 75, 857.00 milyon TL de