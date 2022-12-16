***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
16.12.2022 15:46
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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karşılaştırma ölçütü değişikliğine ilişkin duyuru
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087968
BIST
15:535.236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 47,08
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
15:5318,6550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0114
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
15:5319,8030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0190
|Açılış
|: 19,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
15:531.069,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,32
|Açılış
|: 1.069,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,54
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler15:53
|BRKSN
|25,30
|8.658.417
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.219.885
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.647.021
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.640.463.975
|% 9,96
|
|SANEL
|14,68
|5.518.354
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|164.320.970
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.201.609
|% -9,82
|
|EUREN
|14,40
|823.822.964
|% -9,55
|
|OZSUB
|24,22
|211.736.597
|% -8,33
|
|VAKBN
|12,43
|4.951.231.079
|% 8,37
|
|THYAO
|141,00
|4.683.300.749
|% 0,64
|
|YKBNK
|12,01
|4.453.981.206
|% 1,44
|
|AKBNK
|19,14
|3.838.162.801
|% 3,46
|
|EKGYO
|8,11
|3.709.631.164
|% 2,92
|
|EKGYO
|8,11
|3.709.631.164
|% 2,92
|
|VAKBN
|12,43
|4.951.231.079
|% 8,37
|
|SKBNK
|3,17
|1.213.910.033
|% 8,93
|
|YKBNK
|12,01
|4.453.981.206
|% 1,44
|
|TSKB
|4,91
|1.338.847.006
|% 5,82
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6412
|18,6550
|% 0,06
|
|Euro
|19,7961
|19,8030
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,6464
|22,7600
|% 0,05
|
|Frank
|19,9690
|20,0893
|% -0,13
|
|Riyal
|4,9429
|4,9677
|% 0,00
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|8,55
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|4,09
|
|Cumhuriyet
|7.188
|7.297
|19,00
|
|Tam
|7.227
|7.274
|16,00
|
|Yarım
|3.500
|3.556
|8,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,97
|23,00
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,70
|13,72
|-0,12
|
|B. Petrol
|79,44
|79,44
|-1,77
|
Seans Raporu
15:53
daha fazla
-
16:08GLYHO
Yüzde 7.04 oranında artışla 13.84 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 974, 703 adet işlem
-
16:07VKGYO
Yüzde 7.16 oranında artışla 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 618, 246 adet işlem
-
16:06HLGYO
Yüzde 8.03 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 364, 998 adet işlem
-
16:05
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler FROTO, ISCTR, AKBNK
-
16:05XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 43 artarak (% 1.02 ) 4, 585