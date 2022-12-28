***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
28.12.2022 11:20
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
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Duyuru metni - fon yönetim ücreti değişikliği hakkında
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090539
BIST
14:105.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -40,27
|Açılış
|: 5.444
|
|Önceki Kapanış
|: 5.435
|
5.450
En Düşük
5.328
14:1018,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0410
|Açılış
|: 18,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8200
|
18,7795
En Düşük
18,6254
14:1019,9235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0368
|Açılış
|: 20,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9800
|
20,0399
En Düşük
19,8226
14:101.085,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,07
|Açılış
|: 1.084,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,26
|
1.095,07
En Düşük
1.082,61
BIST En Aktif Hisseler14:10
|UZERB
|168,40
|1.738.162
|% 9,99
|
|TERA
|16,10
|1.073.999
|% 9,97
|
|BRKVY
|36,52
|491.844.905
|% 9,41
|
|AHGAZ
|104,40
|1.537.550.936
|% 8,13
|
|KONTR
|156,00
|224.306.035
|% 5,26
|
|PLTUR
|17,36
|16.444.538
|% -9,96
|
|UMPAS
|7,47
|1.304.277
|% -9,89
|
|IMASM
|220,50
|111.412.980
|% -9,26
|
|OTTO
|97,00
|71.410
|% -7,18
|
|MAGEN
|32,18
|73.047.422
|% -6,02
|
|AHGAZ
|104,40
|1.537.550.936
|% 8,13
|
|BRKVY
|36,52
|491.844.905
|% 9,41
|
|SMRTG
|82,85
|367.762.615
|% 0,30
|
|QUAGR
|71,00
|333.445.048
|% -1,66
|
|KZBGY
|26,70
|333.404.144
|% 1,75
|
|AHGAZ
|104,40
|1.537.550.936
|% 8,13
|
|BRKVY
|36,52
|491.844.905
|% 9,41
|
|PSGYO
|8,90
|79.631.060
|% 0,23
|
|HUNER
|11,76
|92.837.018
|% 0,34
|
|CONSE
|9,78
|73.940.727
|% -0,10
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7066
|18,7119
|% 0,22
|
|Euro
|19,9045
|19,9235
|% 0,19
|
|Sterlin
|22,5321
|22,6451
|% 0,65
|
|Frank
|20,0862
|20,2072
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9626
|4,9875
|% 0,22
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-8,96
|
|Altın Gr.
|1.084
|1.084
|-4,07
|
|Cumhuriyet
|7.289
|7.399
|-1,00
|
|Tam
|7.323
|7.373
|-26,00
|
|Yarım
|3.546
|3.610
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.779
|1.805
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,87
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,29
|14,30
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,11
|84,11
|-0,57
|
Seans Raporu
14:10
daha fazla
-
14:25SEYKM
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 11.33 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 361, 020 adet işlem
-
14:24MERKO
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 8.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 274, 357 adet işlem
-
14:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 98 kaybederek (% -0.60 ) 5, 842
-
14:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, KRDMD, TRKCM
-
14:23
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, PLTUR, UMPAS