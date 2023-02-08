***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
08.02.2023 22:14
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon alım/satım emirlerinin durdurulmasına ilişkin özel açıklama:
Sermaye Piyasaları Kurulu'nun 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı ile Ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar, ilgili fonların birim pay değeri hesaplamamaları ve katılma payı alım satımını durdurmaları uygun bulunmuştur. Bu kapsamda fonumuzun birim pay değeri hesaplanmayacaktır ve katılma payı alım satımı durdurulmuştur. Pay alım/satım işlemleri durdurulan yatırım fonları için değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının (TEFAS'ta gerçekleşen işlemler dahil) gerçekleştirilmesinde, değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk gün dikkate alınacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111706
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 19,0880
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0800
|
18,8329
En Düşük
18,8061
10:4220,1879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0092
|Açılış
|: 20,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4000
|
20,1996
En Düşük
20,1179
10:421.135,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,29
|Açılış
|: 1.135,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.135,89
En Düşük
1.134,57
BIST En Aktif Hisseler10:42
|NUHCM
|124,00
|1.488
|% 8,77
|
|ONCSM
|91,90
|6.157
|% 7,55
|
|NIBAS
|16,36
|4.090
|% 3,94
|
|DIRIT
|5,65
|164
|% 2,73
|
|MMCAS
|4,75
|480
|% 2,15
|
|YEOTK
|48,60
|486
|% -10,00
|
|VKING
|32,76
|98
|% -10,00
|
|ULUUN
|23,40
|983
|% -10,00
|
|RUBNS
|18,56
|93
|% -9,99
|
|HEKTS
|25,04
|401
|% -9,99
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|ISKUR
|830.000,00
|830.000
|% 0,00
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|ARSAN
|8,00
|13.803.836
|% 0,00
|
|ISDMR
|33,36
|45.629.506
|% 0,00
|
|HATEK
|9,35
|4.076.251
|% 0,00
|
|KERVN
|0,72
|123.008
|% -5,26
|
|ROYAL
|6,80
|462.015
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8258
|18,8318
|% 0,02
|
|Euro
|20,1744
|20,1879
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,6518
|22,7654
|% -0,01
|
|Frank
|20,3617
|20,4843
|% -0,01
|
|Riyal
|5,0024
|5,0275
|% -0,01
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|0,17
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|0,34
|
|Cumhuriyet
|7.673
|7.789
|21,00
|
|Tam
|7.702
|7.768
|2,00
|
|Yarım
|3.763
|3.801
|1,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.900
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,33
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,49
|13,51
|0,00
|
|B. Petrol
|85,13
|85,13
|1,44
|
Seans Raporu
10:42
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