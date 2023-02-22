***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-32916 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon İzahnamesi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115959BIST