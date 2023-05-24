***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
24.05.2023 14:58
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Şirketimizin 25.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalması kaydı ile tamamı iç kaynaklardan (geçmiş yıllar karlarından) karşılanmak suretiyle 25.000.000 TL artırılarak, 50.000.000 TL'ye yükseltilmesi konusunda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesinde yapılan değişiklik Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.04.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-35550 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı'nın 18.04.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00084715371 sayılı onayı sonrası 10.05.2023 tarihli genel kurulda kabul edilerek tescil edilmiş olup, 17.05.2023 tarihli ve 10833 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153352
BIST
15:574.420
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|Değişim
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BIST En Aktif Hisseler15:57
|RODRG
|48,90
|17.307.080
|% 9,99
|
|SMRTG
|67,85
|247.054.935
|% 9,97
|
|CANTE
|23,40
|328.372.385
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|3.935.907
|% 9,95
|
|PENTA
|15,59
|192.876.949
|% 9,94
|
|SAMAT
|23,46
|166.048.176
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|539.325
|% -9,96
|
|POLTK
|2.606,60
|53.638.560
|% -7,42
|
|BVSAN
|44,10
|220.168.302
|% -6,77
|
|SDTTR
|111,90
|408.511.369
|% -5,89
|
|SASA
|50,25
|3.119.097.577
|% 0,50
|
|THYAO
|132,20
|1.899.969.292
|% -1,64
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|ISCTR
|10,21
|1.647.580.452
|% -1,54
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|EUPWR
|79,00
|1.467.395.492
|% 1,22
|
|KCHOL
|72,85
|1.220.770.162
|% -3,00
|
|ISCTR
|10,21
|1.647.580.452
|% -1,54
|
|EKGYO
|6,22
|830.122.440
|% -0,96
|
|ODAS
|5,80
|683.676.054
|% 1,93
|
|YKBNK
|8,72
|703.609.018
|% -1,02
|
|AKBNK
|14,08
|984.883.981
|% -2,22
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8878
|19,8920
|% 0,18
|
|Euro
|21,4740
|21,5010
|% 0,46
|
|Sterlin
|24,5941
|24,7175
|% 0,13
|
|Frank
|21,9528
|22,0850
|% 0,11
|
|Riyal
|5,2869
|5,3134
|% 0,21
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.979
|1.980
|4,30
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.268
|7,43
|
|Cumhuriyet
|9.343
|9.586
|25,00
|
|Tam
|9.388
|9.645
|16,48
|
|Yarım
|4.643
|4.747
|-54,00
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|Çeyrek
|2.315
|2.366
|-20,00
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|Gümüş.Ons
|23,44
|23,47
|0,00
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|Gümüş Gr.
|15,01
|15,03
|0,05
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|B. Petrol
|77,74
|77,74
|0,90
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