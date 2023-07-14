***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
14.07.2023 09:45
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon izahnamesine aşağıdaki konularla ilgili değişiklik yapılmıştır. 31 Temmuz günü uygulama başlayacaktır.
yarım günlerde uygulanacak işlem saatleri eklenmiş fiyat hesaplanma saatlerinde fon katılma payı geri alım emri verilemeyeceği fonun, otomatik fon alım satım hesabı olan ELMA hesabında kullanılabilmesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171895
BIST
'
11:306.408
En Düşük
|Değişim
|: 0,62%
|| 39,39
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
11:3026,2015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1813
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
11:3029,4403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,2119
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4473
En Düşük
29,0484
11:301.648,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,00
|Açılış
|: 1.648,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler11:28
|TGSAS
|26,62
|17.473.230
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|36.241.228
|% 10,00
|
|YBTAS
|70.014,40
|700.144
|% 10,00
|
|MAALT
|538,50
|16.875.989
|% 9,99
|
|OTTO
|222,60
|2.168.792
|% 9,98
|
|VANGD
|14,40
|2.572.661
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|54.524.969
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|1.667.874
|% -9,99
|
|GRNYO
|10,24
|21.134.050
|% -9,94
|
|MMCAS
|5,35
|186.565
|% -9,93
|
|THYAO
|213,80
|4.400.897.772
|% 2,05
|
|ASELS
|71,10
|3.495.495.589
|% 4,56
|
|AKBNK
|24,62
|1.984.788.709
|% 0,74
|
|ASTOR
|83,45
|1.813.733.103
|% 0,24
|
|YKBNK
|13,99
|1.702.791.663
|% -1,96
|
|YKBNK
|13,99
|1.702.791.663
|% -1,96
|
|ISCTR
|14,71
|1.656.195.301
|% -0,34
|
|SKBNK
|2,87
|272.730.505
|% -1,71
|
|AKBNK
|24,62
|1.984.788.709
|% 0,74
|
|EKGYO
|8,36
|640.740.106
|% 0,48
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1921
|26,1998
|% 0,69
|
|Euro
|29,4180
|29,4380
|% 0,72
|
|Sterlin
|34,2754
|34,4473
|% 0,50
|
|Frank
|30,4408
|30,6242
|% 0,79
|
|Riyal
|6,9618
|6,9967
|% 0,60
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.957
|-3,84
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|6,92
|
|Cumhuriyet
|10.979
|11.145
|23,00
|
|Tam
|10.607
|10.803
|20,00
|
|Yarım
|5.303
|5.427
|10,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.713
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,76
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,89
|20,91
|0,07
|
|B. Petrol
|81,28
|81,28
|-0,08
|
Seans Raporu
11:28
daha fazla
-
11:44EUPWR
Yüzde 4.71 oranında artışla 144.40 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 909, 254 adet işlem
-
11:43KRONT
Yüzde 9.75 oranında artışla 26.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 721, 575 adet işlem
-
11:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, PGSUS, SAHOL
-
11:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 48 artarak (% 0.84 ) 5, 774
-
11:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TGSAS, OTTO, BEYAZ, EUYO, FORTE, HATEK, MAALT, ISYAT