***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon izahnamesine aşağıdaki konularla ilgili değişiklik yapılmıştır. 31 Temmuz günü uygulama başlayacaktır.yarım günlerde uygulanacak işlem saatleri eklenmiş fiyat hesaplanma saatlerinde fon katılma payı geri alım emri verilemeyeceği fonun, otomatik fon alım satım hesabı olan ELMA hesabında kullanılabilmesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171895BIST