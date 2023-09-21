***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarTürkiye Finans Katılım Bankası Danışma Komitesinden icazet alınması nedeniyle izahnamenin ilgili bölümleri tadil edilmiştir. Uygulama 5 Ekim'de başlayacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196637BIST