***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
05.10.2023 13:06
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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İcazet belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199885
BIST
'
14:308.237
En Düşük
|Değişim
|: -1,15%
|| -96,09
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.451
14:3027,5640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0353
|Açılış
|: 27,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6008
En Düşük
27,3729
14:3029,0860
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0999
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
14:301.613,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,29
|Açılış
|: 1.613,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler14:28
|TETMT
|2.228,90
|20.676.674
|% 10,00
|
|BFREN
|8.970,60
|28.598.273
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|88.000.481
|% 9,99
|
|QNBFL
|738,70
|3.802.089
|% 9,99
|
|QNBFB
|324,00
|10.648.260
|% 9,98
|
|REEDR
|21,64
|341.535.133
|% -9,98
|
|BRKVY
|59,55
|46.213.658
|% -8,67
|
|COSMO
|169,90
|55.969.063
|% -8,56
|
|MANAS
|11,03
|168.693.133
|% -8,46
|
|LINK
|104,00
|12.796.027
|% -7,14
|
|THYAO
|234,80
|5.307.505.573
|% -1,55
|
|TUPRS
|147,70
|4.116.095.530
|% -0,07
|
|ZOREN
|6,76
|3.747.667.894
|% -3,57
|
|PETKM
|22,04
|3.542.886.400
|% 0,18
|
|YKBNK
|17,98
|3.301.438.315
|% -0,39
|
|ZOREN
|6,76
|3.747.667.894
|% -3,57
|
|EKGYO
|7,96
|2.314.113.975
|% -0,50
|
|YKBNK
|17,98
|3.301.438.315
|% -0,39
|
|PETKM
|22,04
|3.542.886.400
|% 0,18
|
|ADESE
|2,42
|395.715.401
|% -6,92
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5407
|27,5646
|% 0,13
|
|Euro
|29,0708
|29,0866
|% 0,35
|
|Sterlin
|33,3377
|33,5048
|% -0,01
|
|Frank
|29,9918
|30,1725
|% 0,23
|
|Riyal
|7,3253
|7,3620
|% 0,01
|
|14:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|0,42
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|1,24
|
|Cumhuriyet
|11.100
|11.268
|-12,00
|
|Tam
|10.863
|10.960
|-42,00
|
|Yarım
|5.448
|5.497
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.716
|2.748
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,69
|18,72
|0,08
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-1,47
|
Seans Raporu
14:28
daha fazla
-
14:43EGGUB
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 156.10 lira fiyatla işlem gören hissede 755, 139 adet işlem
-
14:42EMKEL
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 33.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 552, 579 adet işlem
-
14:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, FROTO, ODAS
-
14:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -111, 65 kaybederek (% -1.54 ) 7, 151
-
14:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATSN, TARKM, BMSTL, IHAAS, DMRGD, SNPAM, BFREN, QNBFB, TETMT, QNBFL