***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
04.12.2023 16:55
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Portföy Yirminci Serbest (Döviz) Özel Fon'a (GAU) yeni kişi eklenmesine ilişkin duyurudur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222017
BIST
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16:547.945
En Düşük
|Değişim
|: -1,40%
|| -112,71
|Açılış
|: 8.067
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|Önceki Kapanış
|: 8.057
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7.919
En Yüksek
8.112
16:5428,9276
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0457
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
16:5431,2590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0445
|Açılış
|: 31,2500
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|Önceki Kapanış
|: 31,3200
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31,2778
En Düşük
31,1381
16:541.888,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 13,63
|Açılış
|: 1.888,42
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|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
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1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler16:52
|CMBTN
|1.958,00
|76.180.969
|% 10,00
|
|ALCAR
|1.387,00
|370.758.357
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|126.104.326
|% 9,99
|
|GLCVY
|43,16
|68.632.380
|% 9,99
|
|EKOS
|39,92
|806.999.207
|% 9,97
|
|BTCIM
|160,20
|499.491.895
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|78.629.551
|% -10,00
|
|GEDIK
|15,60
|78.933.760
|% -9,98
|
|EUYO
|13,13
|14.361.136
|% -9,95
|
|CASA
|106,00
|4.633.814
|% -9,94
|
|THYAO
|253,25
|5.373.245.590
|% -2,22
|
|ISCTR
|23,00
|5.313.863.777
|% 2,68
|
|YKBNK
|20,60
|4.046.830.248
|% 1,58
|
|AKBNK
|36,96
|3.856.161.529
|% 1,09
|
|BINHO
|343,00
|3.021.122.794
|% -1,22
|
|EKGYO
|7,50
|1.990.104.305
|% 1,63
|
|ISCTR
|23,00
|5.313.863.777
|% 2,68
|
|YKBNK
|20,60
|4.046.830.248
|% 1,58
|
|IHLAS
|1,19
|177.881.254
|% -2,46
|
|ODAS
|10,15
|1.239.505.847
|% -6,88
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9244
|28,9281
|% 0,16
|
|Euro
|31,2456
|31,2544
|% 0,13
|
|Sterlin
|36,3479
|36,5301
|% 0,24
|
|Frank
|32,9890
|33,1877
|% 0,38
|
|Riyal
|7,6913
|7,7299
|% 0,19
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,18
|24,21
|% 0,66
|
|Platin
|905,33
|907,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|953,19
|957,86
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,32
|76,32
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,95
|2.030,25
|% 0,66
|