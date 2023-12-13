***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon izahnamesinin 2.4. numaralı maddesinde yer alan Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar tablosuna "Kamu/ Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL/Döviz) %0-%20" aralığı olacak şekilde eklenmesine yönelik duyuru metnidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225135BIST