***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFonizahnamesine yabancı borçlanma araçları eklenmesine yönelik izahname değişikliği yapılmıştır. Değişiklikler 15.01.2024 tarihi itibariyle uygulanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225786BIST