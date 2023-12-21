***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.12.2023 12:54
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim ücreti değişikliği hakkında duyurudur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227664
BIST
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15:547.656
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -7,00
|Açılış
|: 7.657
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.621
En Yüksek
7.734
15:5429,1592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0285
|Açılış
|: 29,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1600
|
29,1633
En Düşük
29,0503
15:5432,1335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2691
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9000
|
32,1495
En Düşük
31,8351
15:541.911,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 9,45
|Açılış
|: 1.911,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.912,27
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler15:50
|IDGYO
|5,50
|3.465.254
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|32.862.263
|% 10,00
|
|FORTE
|69,40
|148.472.472
|% 9,98
|
|QNBFB
|312,00
|16.209.648
|% 9,96
|
|BAYRK
|12,06
|14.876.661
|% 9,94
|
|PRZMA
|30,42
|10.072.824
|% -10,00
|
|BALAT
|18,00
|2.714.981
|% -10,00
|
|GUBRF
|236,50
|974.833.482
|% -9,99
|
|OSTIM
|7,57
|27.763.161
|% -9,99
|
|SRVGY
|301,75
|130.951.662
|% -9,99
|
|THYAO
|241,80
|5.781.008.338
|% -0,04
|
|AKBNK
|39,18
|3.757.888.074
|% -1,90
|
|YKBNK
|20,78
|3.408.768.666
|% -0,67
|
|ISCTR
|24,10
|3.328.632.158
|% 0,08
|
|TUPRS
|152,00
|2.190.857.136
|% 1,54
|
|YKBNK
|20,78
|3.408.768.666
|% -0,67
|
|ISCTR
|24,10
|3.328.632.158
|% 0,08
|
|EKGYO
|7,11
|920.918.707
|% -0,14
|
|AKBNK
|39,18
|3.757.888.074
|% -1,90
|
|BEGYO
|2,75
|254.668.729
|% 1,48
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1528
|29,1602
|% 0,10
|
|Euro
|32,1191
|32,1556
|% 0,91
|
|Sterlin
|36,8269
|37,0115
|% 0,41
|
|Frank
|33,8369
|34,0407
|% 0,72
|
|Riyal
|7,7501
|7,7890
|% 0,09
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,23
|24,26
|% 0,66
|
|Platin
|967,61
|969,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.209,65
|1.217,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,55
|78,55
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,72
|2.038,02
|% 0,66
|