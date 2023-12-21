***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.12.2023 12:54
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim ücreti değişikliği hakkında duyurudur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227669
BIST
'
15:547.656
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -7,00
|Açılış
|: 7.663
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.621
En Yüksek
7.734
15:5429,1592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0285
|Açılış
|: 29,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1600
|
29,1633
En Düşük
29,0503
15:5432,1335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2691
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9000
|
32,1495
En Düşük
31,8351
15:541.911,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.911,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.912,27
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler15:52
|IDGYO
|5,50
|3.470.897
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|32.862.263
|% 10,00
|
|FORTE
|69,40
|148.956.676
|% 9,98
|
|QNBFB
|312,00
|16.209.648
|% 9,96
|
|BAYRK
|12,06
|14.876.661
|% 9,94
|
|PRZMA
|30,42
|10.072.824
|% -10,00
|
|BALAT
|18,00
|2.714.981
|% -10,00
|
|GUBRF
|236,50
|974.894.499
|% -9,99
|
|KUYAS
|67,15
|106.200.661
|% -9,99
|
|OSTIM
|7,57
|27.763.161
|% -9,99
|
|THYAO
|241,70
|5.817.061.301
|% -0,08
|
|AKBNK
|39,18
|3.765.907.230
|% -1,90
|
|YKBNK
|20,76
|3.420.550.580
|% -0,76
|
|ISCTR
|24,08
|3.345.697.646
|% 0,00
|
|TUPRS
|152,10
|2.237.977.277
|% 1,60
|
|YKBNK
|20,76
|3.420.550.580
|% -0,76
|
|ISCTR
|24,08
|3.345.697.646
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,11
|924.908.610
|% -0,14
|
|AKBNK
|39,18
|3.765.907.230
|% -1,90
|
|BEGYO
|2,74
|255.131.807
|% 1,11
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1544
|29,1592
|% 0,10
|
|Euro
|32,1177
|32,1335
|% 0,84
|
|Sterlin
|36,8190
|37,0036
|% 0,39
|
|Frank
|33,8304
|34,0342
|% 0,70
|
|Riyal
|7,7500
|7,7889
|% 0,09
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,22
|24,24
|% 0,66
|
|Platin
|965,97
|970,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.206,46
|1.213,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,57
|78,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,34
|2.037,60
|% 0,66
|