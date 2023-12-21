***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
21.12.2023 13:02
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim ücreti değişikliği hakkında duyurudur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227673
BIST
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15:557.658
En Düşük
|Değişim
|: -0,06%
|| -4,63
|Açılış
|: 7.657
|
|Önceki Kapanış
|: 7.663
|
7.621
En Yüksek
7.734
15:5529,1661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0354
|Açılış
|: 29,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1600
|
29,1661
En Düşük
29,0503
15:5532,1430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,2786
|Açılış
|: 31,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9000
|
32,1495
En Düşük
31,8351
15:551.911,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,41
|Açılış
|: 1.911,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.901,67
|
1.912,27
En Düşük
1.895,65
BIST En Aktif Hisseler15:53
|IDGYO
|5,50
|3.470.897
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,45
|32.862.263
|% 10,00
|
|FORTE
|69,40
|148.888.248
|% 9,98
|
|QNBFB
|312,00
|16.209.648
|% 9,96
|
|BAYRK
|12,06
|14.876.661
|% 9,94
|
|PRZMA
|30,42
|10.072.824
|% -10,00
|
|BALAT
|18,00
|2.714.981
|% -10,00
|
|GUBRF
|236,50
|974.833.482
|% -9,99
|
|KUYAS
|67,15
|106.200.661
|% -9,99
|
|OSTIM
|7,57
|27.763.161
|% -9,99
|
|THYAO
|241,80
|5.792.412.972
|% -0,04
|
|AKBNK
|39,22
|3.761.234.926
|% -1,80
|
|YKBNK
|20,82
|3.412.889.334
|% -0,48
|
|ISCTR
|24,10
|3.336.237.300
|% 0,08
|
|TUPRS
|152,20
|2.223.068.319
|% 1,67
|
|YKBNK
|20,82
|3.412.889.334
|% -0,48
|
|ISCTR
|24,10
|3.336.237.300
|% 0,08
|
|EKGYO
|7,12
|922.775.554
|% 0,00
|
|AKBNK
|39,22
|3.761.234.926
|% -1,80
|
|BEGYO
|2,74
|254.767.042
|% 1,11
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1552
|29,1588
|% 0,10
|
|Euro
|32,1260
|32,1474
|% 0,89
|
|Sterlin
|36,8216
|37,0062
|% 0,40
|
|Frank
|33,8255
|34,0293
|% 0,69
|
|Riyal
|7,7493
|7,7882
|% 0,08
|
|15:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,22
|24,24
|% 0,66
|
|Platin
|965,97
|970,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.206,46
|1.213,71
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,57
|78,57
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,34
|2.037,60
|% 0,66
|