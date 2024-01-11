***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 29.12.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-47473 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy EGL Serbest (Döviz) Özel Fon, Garanti Portföy UNL Serbest (Döviz) Özel Fon ve Garanti Portföy Portakal Serbest (Döviz) Özel Fon izahnameleri ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238404BIST