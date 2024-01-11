***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
11.01.2024 14:01
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
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Genel Açıklama
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.12.2023 tarih ve E-12233903-305.01.01-47473 sayılı izin yazısına istinaden kurulacak olan Garanti Portföy EGL Serbest (Döviz) Özel Fon, Garanti Portföy UNL Serbest (Döviz) Özel Fon ve Garanti Portföy Portakal Serbest (Döviz) Özel Fon izahnameleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238404
BIST
'
14:207.912
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 37,49
|Açılış
|: 7.905
|
|Önceki Kapanış
|: 7.874
|
7.874
En Yüksek
7.950
14:2030,0060
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0460
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9900
|
30,0115
En Düşük
29,7955
14:2033,0826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1945
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
33,1078
En Düşük
32,7401
14:201.961,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 12,59
|Açılış
|: 1.961,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.948,45
|
1.964,06
En Düşük
1.939,48
BIST En Aktif Hisseler14:18
|MERIT
|78,65
|23.645.883
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.870,00
|179.066.348
|% 10,00
|
|DOGUB
|18,46
|124.128.848
|% 9,95
|
|IDEAS
|144,80
|66.020.761
|% 9,95
|
|KBORU
|60,95
|457.272.533
|% 9,92
|
|SAMAT
|45,10
|13.011.182
|% -9,98
|
|POLTK
|17.290,00
|129.952.835
|% -7,19
|
|AVGYO
|9,48
|99.176.829
|% -7,06
|
|ORMA
|140,60
|1.521.221
|% -6,52
|
|SUMAS
|232,00
|1.390.623
|% -4,41
|
|THYAO
|247,40
|4.152.028.674
|% -1,00
|
|EREGL
|44,26
|4.071.884.131
|% -1,73
|
|ISCTR
|25,80
|3.222.846.955
|% 0,39
|
|AKBNK
|41,30
|2.568.357.866
|% 1,37
|
|YKBNK
|23,54
|2.371.050.905
|% -0,08
|
|ISCTR
|25,80
|3.222.846.955
|% 0,39
|
|YKBNK
|23,54
|2.371.050.905
|% -0,08
|
|EREGL
|44,26
|4.071.884.131
|% -1,73
|
|SKBNK
|4,50
|377.253.042
|% 2,51
|
|EKGYO
|8,22
|662.173.613
|% -0,36
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0031
|30,0079
|% 0,16
|
|Euro
|33,0464
|33,0813
|% 0,59
|
|Sterlin
|38,1699
|38,3613
|% 0,37
|
|Frank
|35,1091
|35,3206
|% 0,18
|
|Riyal
|7,9768
|8,0168
|% 0,17
|
|14:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,00
|23,04
|% 0,66
|
|Platin
|926,16
|928,39
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.012,89
|1.018,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,98
|77,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.032,37
|2.032,65
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:18
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-
14:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 66 artarak (% 0.36 ) 8, 596
-
14:34XU100
Endeks 7, 916 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 52, 854.00 milyon TL de
-
14:34FENER
Yüzde 7.45 oranında artışla 118.30 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 956, 632 adet işlem
-
14:33MAVI
Yüzde 7.04 oranında artışla 126.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 551, 302 adet işlem
-
14:32BAYRK
Yüzde 7.95 oranında artışla 22.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 522, 865 adet işlem