***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
03.02.2020 14:40
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname değişikliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816655
BIST
16:38119.671
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 531,18
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.784
En Düşük
118.762
16:385,9857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
16:386,6240
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0144
|Açılış
|: 6,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6196
16:38303,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -1,70
|Açılış
|: 303,68
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|9,96
|4.597.389
|% 20,00
|
|RYSAS
|8,49
|16.679.998
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|DITAS
|11,33
|6.067.220
|% 18,64
|
|TSPOR
|3,13
|354.098.368
|% 15,07
|
|SODSN
|14,41
|53.537
|% -9,94
|
|BEYAZ
|4,14
|2.634.450
|% -9,80
|
|BALAT
|1,75
|236.110
|% -9,79
|
|ATSYH
|1,03
|28.995
|% -8,85
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|THYAO
|13,91
|1.377.839.503
|% 1,68
|
|SISE
|5,69
|961.022.658
|% 2,34
|
|ODAS
|2,23
|520.163.176
|% 5,19
|
|TRKCM
|4,21
|470.677.323
|% 4,47
|
|PETKM
|4,11
|426.731.299
|% 1,99
|
|ODAS
|2,23
|520.163.176
|% 5,19
|
|SISE
|5,69
|961.022.658
|% 2,34
|
|TSPOR
|3,13
|354.098.368
|% 15,07
|
|EKGYO
|1,69
|185.990.767
|% 1,20
|
|TRKCM
|4,21
|470.677.323
|% 4,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7894
|7,8285
|% -1,14
|
|Frank
|6,1760
|6,2132
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5903
|1,5983
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.579
|-8,11
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,70
|
|Cumhuriyet
|2.009
|2.039
|-12,00
|
|Tam
|2.000
|2.050
|-11,34
|
|Yarım
|967
|991
|-5,48
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,74
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,20
|56,20
|-0,42
|