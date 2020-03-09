***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
09.03.2020 14:22
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname değişikiliği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/825377
BIST
15:23104.721
En Yüksek
|Değişim
|: -4,45%
|| -4.879,21
|Açılış
|: 106.540
|
|Önceki Kapanış
|: 109.601
|
106.585
En Düşük
104.555
15:236,1151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0275
|Açılış
|: 6,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,2064
En Düşük
6,0915
15:236,9856
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1013
|Açılış
|: 6,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8480
|
7,1073
En Düşük
6,9145
15:23329,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,49
|Açılış
|: 329,21
|
|Önceki Kapanış
|: 327,72
|
339,68
En Düşük
325,99
BIST En Aktif Hisseler
|BRKSN
|4,07
|63.660.381
|% 14,97
|
|INFO
|8,90
|9.950
|% 12,52
|
|ARMDA
|24,36
|9.303.880
|% 9,24
|
|ADBGR
|7,04
|9.593.371
|% 9,15
|
|NIBAS
|6,62
|7.726
|% 3,44
|
|OYAYO
|6,61
|6.533.018
|% -14,93
|
|ARSAN
|4,37
|13.592.314
|% -12,25
|
|UTPYA
|4,46
|4.756.221
|% -11,33
|
|VAKKO
|5,38
|40.731.288
|% -10,78
|
|TGSAS
|4,83
|2.132.540
|% -10,72
|
|THYAO
|10,78
|638.552.765
|% -3,23
|
|ASELS
|28,40
|453.311.976
|% -4,83
|
|GARAN
|9,53
|221.395.325
|% -4,99
|
|TUPRS
|93,10
|181.935.272
|% -1,74
|
|YKBNK
|2,31
|166.612.806
|% -4,94
|
|IHLGM
|1,30
|106.662.525
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,31
|166.612.806
|% -4,94
|
|ODAS
|1,97
|123.801.404
|% -4,83
|
|THYAO
|10,78
|638.552.765
|% -3,23
|
|KARSN
|1,78
|100.624.167
|% -3,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9861
|8,0261
|% 0,96
|
|Frank
|6,5692
|6,6088
|% 1,72
|
|Riyal
|1,6250
|1,6332
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.675
|1.675
|0,87
|
|Altın Gr.
|330
|330
|2,12
|
|Cumhuriyet
|2.186
|2.219
|18,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|17,50
|
|Yarım
|1.050
|1.078
|8,47
|
|Çeyrek
|527
|539
|4,23
|
|Gümüş.Ons
|16,77
|16,80
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,32
|-0,07
|
|B. Petrol
|35,54
|35,54
|-9,73
|