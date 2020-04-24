***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.04.2020 12:36
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840094
BIST
13:5298.968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 797,15
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.015
En Düşük
97.929
13:526,9666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
13:527,5140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0244
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
13:52389,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,44
|Açılış
|: 389,03
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,06
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|4,18
|576.007
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.403.879
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|4.748.049
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.939.932
|% 9,99
|
|YUNSA
|11,35
|32.433.381
|% 9,98
|
|EGCYH
|0,30
|379.946
|% -9,09
|
|DENGE
|1,19
|587.564
|% -6,30
|
|BALAT
|2,25
|296.752
|% -6,25
|
|EUYO
|1,52
|7.344.922
|% -5,59
|
|SELGD
|2,32
|724.117
|% -5,31
|
|ECILC
|4,89
|488.201.527
|% 4,94
|
|GARAN
|8,12
|425.991.477
|% 0,62
|
|SASA
|9,04
|329.302.678
|% 3,67
|
|GUSGR
|3,08
|312.387.604
|% 9,22
|
|PETKM
|3,49
|297.459.012
|% 1,75
|
|GUSGR
|3,08
|312.387.604
|% 9,22
|
|ECILC
|4,89
|488.201.527
|% 4,94
|
|PETKM
|3,49
|297.459.012
|% 1,75
|
|DOHOL
|1,81
|126.081.597
|% 0,56
|
|EKGYO
|1,24
|80.443.035
|% 1,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5839
|8,6269
|% 0,43
|
|Frank
|7,1209
|7,1638
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8490
|1,8582
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|389
|389
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.489
|2.551
|13,50
|
|Tam
|2.554
|2.617
|13,80
|
|Yarım
|1.244
|1.277
|6,70
|
|Çeyrek
|624
|639
|3,30
|