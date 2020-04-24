***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
24.04.2020 12:35
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840093
BIST
14:2598.944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 772,73
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.237
En Düşük
97.929
14:256,9715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0269
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
14:257,5232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0336
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
14:25388,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 1,83
|Açılış
|: 388,42
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,43
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.021.653
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.679.564
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.963.282
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|4.755.714
|% 9,99
|
|DEVA
|14,44
|88.391.586
|% 9,98
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|DENGE
|1,18
|747.034
|% -7,09
|
|EUYO
|1,51
|9.532.576
|% -6,21
|
|YBTAS
|7.500,00
|76.402
|% -6,12
|
|ECILC
|4,87
|500.875.456
|% 4,51
|
|GARAN
|8,15
|492.434.492
|% 0,99
|
|SASA
|9,06
|367.956.454
|% 3,90
|
|SOKM
|11,54
|345.962.318
|% 8,56
|
|GUSGR
|3,08
|323.202.022
|% 9,22
|
|GUSGR
|3,08
|323.202.022
|% 9,22
|
|ECILC
|4,87
|500.875.456
|% 4,51
|
|PETKM
|3,48
|311.949.320
|% 1,46
|
|KARSN
|1,61
|120.111.366
|% 2,55
|
|DOHOL
|1,80
|130.521.461
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5922
|8,6353
|% 0,52
|
|Frank
|7,1188
|7,1617
|% 0,45
|
|Riyal
|1,8478
|1,8570
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|1,10
|
|Altın Gr.
|389
|389
|2,67
|
|Cumhuriyet
|2.493
|2.555
|18,00
|
|Tam
|2.559
|2.622
|18,40
|
|Yarım
|1.247
|1.280
|8,90
|
|Çeyrek
|625
|640
|4,50
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,32
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,03
|
|B. Petrol
|21,92
|21,92
|0,59
|