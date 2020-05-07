***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.05.2020 15:27
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843366
BIST
15:3599.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 514,85
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
15:357,1556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0436
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
15:357,7436
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0307
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
15:35388,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,09
|Açılış
|: 388,21
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.959.177
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.304.325
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|497.145
|% 10,00
|
|SALIX
|6,82
|79.924
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|GEDIK
|21,02
|17.131.650
|% -8,05
|
|IZMDC
|10,07
|17.718.420
|% -5,45
|
|INFO
|5,77
|7.501.715
|% -4,63
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,64
|1.080.204.911
|% 6,45
|
|GARAN
|8,12
|857.498.642
|% 0,62
|
|THYAO
|10,69
|534.095.353
|% 1,23
|
|SASA
|9,31
|476.917.936
|% 3,79
|
|PETUN
|22,12
|369.955.877
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,64
|1.080.204.911
|% 6,45
|
|YKBNK
|2,14
|260.878.441
|% 1,42
|
|GARAN
|8,12
|857.498.642
|% 0,62
|
|GUSGR
|3,17
|321.632.317
|% -0,63
|
|PETKM
|3,61
|330.925.644
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7570
|8,8009
|% -1,15
|
|Frank
|7,2636
|7,3074
|% -1,26
|
|Riyal
|1,8908
|1,9003
|% -1,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|9,63
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.502
|2.555
|5,90
|
|Tam
|2.576
|2.622
|6,10
|
|Yarım
|1.257
|1.281
|3,00
|
|Çeyrek
|627
|641
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,05
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|0,03
|
|B. Petrol
|31,64
|31,64
|1,92
|
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