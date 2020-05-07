***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.05.2020 15:27
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843367
BIST
15:3399.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 531,87
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
15:337,1343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0649
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
15:337,7209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0534
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
15:33388,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -1,77
|Açılış
|: 388,53
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.958.306
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.304.325
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|497.145
|% 10,00
|
|SALIX
|6,82
|79.924
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|
|GEDIK
|21,00
|16.642.939
|% -8,14
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|10,01
|17.705.540
|% -6,01
|
|INFO
|5,77
|7.487.451
|% -4,63
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,64
|1.078.528.923
|% 6,45
|
|GARAN
|8,12
|854.473.146
|% 0,62
|
|THYAO
|10,69
|533.920.864
|% 1,23
|
|SASA
|9,30
|476.272.172
|% 3,68
|
|PETUN
|22,12
|369.953.200
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,64
|1.078.528.923
|% 6,45
|
|YKBNK
|2,13
|260.856.991
|% 0,95
|
|GARAN
|8,12
|854.473.146
|% 0,62
|
|GUSGR
|3,17
|321.613.607
|% -0,63
|
|PETKM
|3,61
|330.423.730
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7382
|8,7820
|% -1,37
|
|Frank
|7,2492
|7,2929
|% -1,46
|
|Riyal
|1,8871
|1,8965
|% -1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.695
|9,37
|
|Altın Gr.
|392
|392
|2,02
|
|Cumhuriyet
|2.511
|2.564
|15,10
|
|Tam
|2.585
|2.631
|15,50
|
|Yarım
|1.261
|1.286
|7,60
|
|Çeyrek
|629
|643
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,07
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|0,04
|
|B. Petrol
|31,66
|31,66
|1,94
|