***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
08.07.2020 09:45
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/856500
BIST
11:03119.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 228,36
|Açılış
|: 119.603
|
|Önceki Kapanış
|: 119.339
|
120.203
En Düşük
119.173
11:036,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,8840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8658
En Düşük
6,8525
11:037,7543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0173
|Açılış
|: 7,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,7543
En Düşük
7,7149
11:03396,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,56
|Açılış
|: 396,53
|
|Önceki Kapanış
|: 395,97
|
396,59
En Düşük
395,11
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|228,90
|1.949.045
|% 10,00
|
|PEKGY
|10,68
|3.627.911
|% 9,99
|
|LKMNH
|8,73
|40.426.870
|% 9,95
|
|VKFYO
|5,81
|8.772.213
|% 9,83
|
|BMELK
|6,20
|62.422
|% 9,54
|
|HALKS
|3,53
|36.359
|% -6,37
|
|FENER
|12,91
|51.487.579
|% -6,31
|
|DOBUR
|16,31
|374.522
|% -6,21
|
|TSPOR
|7,17
|97.784.610
|% -5,78
|
|OZGYO
|2,58
|23.536.968
|% -4,44
|
|EKGYO
|2,27
|968.603.351
|% 1,34
|
|PETKM
|4,36
|551.682.431
|% -1,36
|
|SISE
|6,35
|403.626.180
|% -2,16
|
|TKFEN
|18,47
|399.004.270
|% 2,55
|
|TRKCM
|4,32
|375.003.739
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,27
|968.603.351
|% 1,34
|
|PETKM
|4,36
|551.682.431
|% -1,36
|
|IHLGM
|1,91
|226.928.040
|% 1,60
|
|TRKCM
|4,32
|375.003.739
|% 2,37
|
|TSKB
|1,32
|92.564.106
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5865
|8,6296
|% 0,09
|
|Frank
|7,2619
|7,3056
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|3,02
|
|Altın Gr.
|396
|397
|0,56
|
|Cumhuriyet
|2.568
|2.589
|4,60
|
|Tam
|2.643
|2.656
|4,70
|
|Yarım
|1.284
|1.299
|2,30
|
|Çeyrek
|642
|650
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,34
|18,37
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,05
|4,06
|0,03
|
|B. Petrol
|42,92
|42,92
|-0,16
|