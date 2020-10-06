***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
06.10.2020 14:38
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878574
BIST
14:431.170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 9,35
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.162
14:437,7692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0046
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7896
En Düşük
7,7419
14:439,1674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0185
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1764
En Düşük
9,1224
14:43478,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,15
|Açılış
|: 478,90
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
479,08
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler14:43
|YAPRK
|85,80
|1.701.671
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|37.517.318
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|30.946.286
|% 10,00
|
|SRVGY
|29,04
|8.984.394
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|681.917
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,29
|1.295.050.436
|% 1,53
|
|ODAS
|3,31
|998.168.681
|% 9,60
|
|SISE
|6,97
|832.096.787
|% -0,71
|
|TURSG
|6,24
|556.257.729
|% 2,63
|
|ZOREN
|2,68
|462.405.510
|% 2,68
|
|ODAS
|3,31
|998.168.681
|% 9,60
|
|GARAN
|7,29
|1.295.050.436
|% 1,53
|
|ZOREN
|2,68
|462.405.510
|% 2,68
|
|EKGYO
|1,80
|282.450.862
|% 1,69
|
|SISE
|6,97
|832.096.787
|% -0,71
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7657
|7,7692
|% 0,06
|
|Euro
|9,1618
|9,1674
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,0322
|10,0825
|% -0,17
|
|Frank
|8,4698
|8,5208
|% 0,22
|
|Riyal
|2,0649
|2,0753
|% 0,06
|
|14:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|4,16
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,15
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.151
|3.229
|7,81
|
|Yarım
|1.523
|1.562
|3,77
|
|Çeyrek
|764
|781
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,47
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,02
|
|B. Petrol
|42,05
|42,05
|0,76
|