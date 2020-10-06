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***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

06.10.2020 14:38
GÜNCEL HABERLER



***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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İzahname tadil metni



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878575


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FORMT 4,84 37.517.318 % 10,00  
INVEO 31,90 30.946.286 % 10,00  
SRVGY 29,04 8.984.394 % 10,00  
DNISI 10,56 4.337.092 % 10,00  
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Dolar 7,7654 7,7686 % 0,05  
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Sterlin 10,0322 10,0825 % -0,17  
Frank 8,4698 8,5208 % 0,22  
Riyal 2,0649 2,0753 % 0,06  
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14:46 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.918 4,16  
Altın Gr. 479 479 1,15  
Cumhuriyet 3.164 3.212 14,00  
Tam 3.151 3.229 7,81  
Yarım 1.523 1.562 3,77  
Çeyrek 764 781 1,89  
Gümüş.Ons 24,43 24,47 0,09  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 0,02  
B. Petrol 42,05 42,05 0,76  
Seans Raporu 14:46
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