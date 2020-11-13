***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.11.2020 15:27
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888416
BIST
16:241.288
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 15,87
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
16:247,6948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0060
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
16:249,1059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0081
|Açılış
|: 9,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
16:24467,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,42
|Açılış
|: 467,31
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler16:24
|KARTN
|2.145,00
|48.228.014
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|14.556.559
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|6.767.891
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,32
|25.268.587
|% 9,98
|
|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
|
|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
|
|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
|
|GARAN
|8,80
|3.716.791.962
|% 1,97
|
|KRDMD
|4,34
|2.831.313.657
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,90
|1.247.754.759
|% 4,69
|
|AKBNK
|6,31
|1.158.352.167
|% 1,12
|
|PETKM
|4,76
|981.162.749
|% 2,37
|
|KRDMD
|4,34
|2.831.313.657
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,90
|1.247.754.759
|% 4,69
|
|GARAN
|8,80
|3.716.791.962
|% 1,97
|
|TSKB
|2,31
|721.468.403
|% 3,59
|
|EKGYO
|1,90
|462.688.895
|% 1,06
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6876
|7,6948
|% 0,08
|
|Euro
|9,0833
|9,1059
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,0911
|10,1417
|% 0,30
|
|Frank
|8,3706
|8,4211
|% 0,02
|
|Riyal
|2,0432
|2,0535
|% -0,07
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|12,02
|
|Altın Gr.
|469
|470
|5,68
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.096
|3.176
|11,27
|
|Yarım
|1.496
|1.536
|5,45
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,72
|
|Gümüş.Ons
|24,67
|24,71
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|0,13
|
|B. Petrol
|42,87
|42,87
|-0,66
|
Seans Raporu
16:24
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16:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, KRDMD, ARCLK
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16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 76 artarak (% 1.02 ) 1, 166
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16:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRFSA, MERKO, OSMEN, EMNIS, IZTAR, KLGYO, TKURU, CELHA, SNGYO, KSTUR
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16:38
OSTIM, MERKO, ADESE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:38
ATSYH, DITAS, ETILR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında