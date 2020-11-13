***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
13.11.2020 15:27
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
izahname tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888417
BIST
16:281.286
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 14,22
|Açılış
|: 1.277
|
|Önceki Kapanış
|: 1.272
|
1.293
En Düşük
1.273
16:287,6930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7482
En Düşük
7,5972
16:289,1026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0048
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1595
En Düşük
8,9891
16:28467,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,29
|Açılış
|: 467,19
|
|Önceki Kapanış
|: 463,90
|
469,95
En Düşük
458,96
BIST En Aktif Hisseler16:26
|KARTN
|2.145,00
|48.335.264
|% 10,00
|
|SEYKM
|13,97
|14.745.853
|% 10,00
|
|MERIT
|74,25
|308.383
|% 10,00
|
|TKURU
|430,50
|6.767.891
|% 9,99
|
|PENGD
|4,96
|33.457.483
|% 9,98
|
|UZERB
|32,44
|542.890
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,89
|1.343.754
|% -9,93
|
|BALAT
|7,29
|201.312
|% -9,89
|
|ETILR
|4,47
|4.567.133
|% -9,88
|
|ATSYH
|4,65
|210.958
|% -9,53
|
|GARAN
|8,80
|3.801.144.271
|% 1,97
|
|KRDMD
|4,33
|2.858.317.522
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,91
|1.354.367.300
|% 5,05
|
|AKBNK
|6,30
|1.210.653.589
|% 0,96
|
|PETKM
|4,75
|986.014.483
|% 2,15
|
|KRDMD
|4,33
|2.858.317.522
|% 4,34
|
|YKBNK
|2,91
|1.354.367.300
|% 5,05
|
|GARAN
|8,80
|3.801.144.271
|% 1,97
|
|TSKB
|2,29
|737.034.623
|% 2,69
|
|EKGYO
|1,89
|463.076.520
|% 0,53
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6905
|7,6949
|% 0,08
|
|Euro
|9,0885
|9,1126
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,1214
|10,1721
|% 0,60
|
|Frank
|8,3978
|8,4483
|% 0,34
|
|Riyal
|2,0495
|2,0597
|% 0,23
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.889
|12,91
|
|Altın Gr.
|469
|469
|5,32
|
|Cumhuriyet
|3.107
|3.154
|5,00
|
|Tam
|3.096
|3.176
|11,27
|
|Yarım
|1.496
|1.536
|5,20
|
|Çeyrek
|750
|768
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,13
|
|B. Petrol
|42,88
|42,88
|-0,65
|
Seans Raporu
16:26
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16:39SRVGY
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16:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 76 artarak (% 1.02 ) 1, 166
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : CRFSA, MERKO, OSMEN, EMNIS, IZTAR, KLGYO, TKURU, CELHA, SNGYO, KSTUR
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