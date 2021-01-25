***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
25.01.2021 17:28
***GPY*** GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname değişikliği - tadil metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904212
BIST
17:141.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,17
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:147,3893
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0210
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4242
En Düşük
7,3635
17:148,9766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0462
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0100
|
9,0459
En Düşük
8,9676
17:14442,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,87
|Açılış
|: 442,73
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:14
|MAALT
|231,10
|2.885.515
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|6.913.252
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.213.426
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|PKENT
|1.421,10
|6.178.713
|% -9,48
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|OZRDN
|11,95
|11.120.089
|% -7,15
|
|KOZAL
|122,00
|2.337.014.377
|% 6,64
|
|ODAS
|4,00
|1.526.941.745
|% 4,99
|
|PETKM
|5,27
|1.409.059.358
|% 2,93
|
|KRDMD
|7,13
|1.266.982.121
|% 3,03
|
|GARAN
|9,62
|1.015.085.163
|% -1,43
|
|ODAS
|4,00
|1.526.941.745
|% 4,99
|
|TSKB
|1,99
|692.830.788
|% -1,97
|
|IHLGM
|1,56
|457.243.372
|% 5,41
|
|EKGYO
|2,49
|677.873.243
|% 0,00
|
|PETKM
|5,27
|1.409.059.358
|% 2,93
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3862
|7,3893
|% -0,28
|
|Euro
|8,9720
|8,9766
|% -0,51
|
|Sterlin
|10,0754
|10,1259
|% -0,32
|
|Frank
|8,2894
|8,3393
|% -0,55
|
|Riyal
|1,9632
|1,9731
|% -0,31
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|10,24
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,29
|
|Cumhuriyet
|2.936
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|23,58
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|11,41
|
|Çeyrek
|709
|725
|5,70
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,71
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,04
|
|B. Petrol
|55,26
|55,26
|0,01
|
Seans Raporu
17:14
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-
17:25DERAS
Yüzde 4.78 oranında artışla 9.86 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 598, 486 adet işlem
-
17:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 07 kaybederek (% -0.13 ) 1, 649
-
17:24BSOKE
Yüzde 9.56 oranında artışla 2.98 lira fiyatla işlem gören hissede 80, 074, 209 adet işlem
-
17:23KONYA
Yüzde 6.19 oranında artışla 1, 656.60 lira fiyatla işlem gören hissede 175, 035 adet işlem
-
17:22ULUUN
Yüzde 6.36 oranında artışla 15.04 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 442, 674 adet işlem